Joan Mir (Suzuki): Mit neuem Device auf Startplatz 5

Startplatz 5 ist für MotoGP-Weltmeister Joan Mir die mit Abstand beste Ausgangslage der laufenden Saison. Der Suzuki-Star war in Spielberg am Samstag erstmals mit «ride height device» unterwegs.

In der ersten Saisonhälfte war Joan Mir nie über Startplatz 9 hinausgekommen. Nach Platz 5 im Qualifying auf dem Red Bull Ring hielt er mit einem Grinsen fest: «Immerhin ein stärkeres Qualifying... Nein, ich bin glücklich – insgesamt mit dem Job, den wir an diesem Wochenende machen.»

Großes Gesprächsthema in diesem Zusammenhang: Suzuki brachte zum Start in die zweite Saisonhälfte als letzter Hersteller das «ride height device», das am Qualifying-Tag des Steiermark-GP erstmals an der GSX-RR der Werksfahrer zum Einsatz kam.

«Wenn man etwas zum ersten Mal ausprobiert, ist es immer schwierig. Es ist ein zusätzlicher Hebel, den man in unterschiedlichen Kurven betätigen muss. Es ist schwierig, daraus einen Automatismus in deinem Kopf zu machen. Der erste Versuch im FP3 war merkwürdig, aber man fühlt trotzdem auf Anhieb, dass man mit diesem Device stärker beschleunigt», schilderte Mir. «Aber klar, es ist erst die erste Evolution, es gibt unterschiedliche Aspekte, die man verbessern kann. Man kann es leichter machen und verschiedene Dinge verändern. Für den ersten Prototyp bin ich aber ziemlich glücklich damit. Ich konnte heute viele Runden damit fahren und verstehen, wo ich es nutzen muss. Die anderen Fahrer wissen das schon sehr genau. Für mich war es ein wichtiger Tag – abgesehen vom Ergebnis.»

Der Sturz im FP4 in Kurve 9 habe nichts mit Device zu tun gehabt. «Nein, ich war mit sehr abgenutzten Reifen draußen, um für das Rennen zu arbeiten, und bin dann nach einer guten Runde in einer schnellen Kurve über das Vorderrad gestürzt», erklärte der 23-jährige Mallorquiner. «Ich war besorgt, weil es das Bike mit dem Device war und ich gerne noch mehr Informationen sammeln wollten. Das Team hat glücklicherweise einen guten Job gemacht, sodass ich es im Q2 wieder damit versuchen konnte.»

Unter «normalen Bedingungen» plant Mir übrigens, die Vorrichtungen zum Absenken des Hecks auch im Rennen am Sonntag einzusetzen. Allerdings ist in Spielberg Regen zu erwarten.

MotoGP-Ergebnis, Q2, Spielberg (7. August):

1. Martin, Ducati, 1:22,994 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:23,038 min, + 0,044 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:23,075, + 0,081

4. Miller, Ducati, 1:23,300, + 0,306

5. Mir, Suzuki, 1:23,322, + 0,328

6. Zarco, Ducati, 1:23,376, + 0,382

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:23,448, + 0,454

8. Marc Márquez, Honda, 1:23,489, + 0,495

9. Viñales, Yamaha, 1:23,508, + 0,514

10. Nakagami, Honda, 1:23,536, + 0,542

11. Alex Márquez, Honda, 1:23,841, + 0,847

12. Oliveira, KTM, 1:23,944 + 0,950



Die weitere Startaufstellung:

13. Rins, Suzuki, 1:23,585

14. Pedrosa, KTM, 1:23,730

15. Pol Espargaró, Honda, 1:23,971

16. Binder, KTM, 1:24,050

17. Rossi, Yamaha, 1:24,097

18. Marini, Ducati, 1:24,115

19. Lecuona, KTM, 1:24,141

20. Bastianini, Ducati, 1:24,245

21. Savadori, Aprilia, 1:24,405

22. Petrucci, KTM, 1:24,465

23. Crutchlow, Yamaha, 1:24,513