Steiermark-GP: Zweite MotoGP-Pole für Jorge Martin

Für den ersten von zwei Spielberg-GP steht Pramac-Ducati-Rookie Jorge Martin mit einem All-Time-Lap-Record auf der Pole-Position.

Alex Márquez und Miguel Oliveira sicherten sich im Q1 die letzten verbliebenen Q2-Tickets und gesellten sich damit im Kampf um die Pole-Position zu den Top-10 nach FP3. Oliveira, der nach dem Highsider im FP1 mit Schmerzen an der rechten Hand zu kämpfen hatte, verfolgte die ersten Zeitattacken noch von der Box aus und sparte sich seinen frischen Hinterreifen für das Finish auf.

Auf der Strecke ging es von Anfang an heiß her: Fabio Quartararo lag nach den ersten fliegenden Runden mit einer 1:23,259 min auf Platz 1, Jack Miller lag aber nur 0,041 sec dahinter.

Im nächsten Umlauf lieferte der WM-Leader eine 1:23,075 min ab – der All-Time-Lap-Record von Marc Márquez, eine 1:23,027 min aus dem Jahr 2019, rückte immer näher. Rookie Jorge Martin hatte auf der Pramac-Ducati eine neue Bestmarke im Visier, in Kurve 9 kam er dann allerdings auf das Grün außerhalb der «track limits». Trotzdem hielt er sich zur Halbzeit hinter Quartararo und Miller auf Platz 2.

Vier Minuten vor Schluss setzte sich Pecco Bagnaia mit einer 1:23,038 min vorläufig auf die Pole-Position. Sein Ducati-Markenkollege Martin war dann aber der erste MotoGP-Pilot, der auf dem 4,3 km langen Red Bull Ring unter der 1:23er-Marke blieb – 1:22,994 min.

In letzter Minute schien ihm Quartararo die Pole mit einer 1:22,958 min noch streitig zu machen, aber der Yamaha-Star hatte in Kurve 9 die «track limits» überschritten, die Rundenzeit wurde daher wieder aus der Wertung genommen.

Marc Márquez stürzte im letzten Versuch noch in Kurve 3 über das Vorderrad, in der Zeitenliste gab es keine Veränderungen mehr: Martin startet zum zweiten Mal in seiner MotoGP-Karriere vom ersten Startplatz, Bagnaia und Quartararo komplettieren die erste Reihe.

MotoGP-Ergebnis, Q2, Spielberg (7. August):

1. Martin, Ducati, 1:22,994 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,044 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,081

4. Miller, Ducati, + 0,306

5. Mir, Suzuki, + 0,328

6. Zarco, Ducati, + 0,382

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,454

8. Marc Márquez, Honda, + 0,495

9. Viñales, Yamaha, + 0,514

10. Nakagami, Honda, + 0,542

11. Alex Márquez, Honda, + 0,847

12. Oliveira, KTM, + 0,950



Die weitere Startaufstellung:

13. Rins, Suzuki, 1:23,585

14. Pedrosa, KTM, 1:23,730

15. Pol Espargaró, Honda, 1:23,971

16. Binder, KTM, 1:24,050

17. Rossi, Yamaha, 1:24,097

18. Marini, Ducati, 1:24,115

19. Lecuona, KTM, 1:24,141

20. Bastianini, Ducati, 1:24,245

21. Savadori, Aprilia, 1:24,405

22. Petrucci, KTM, 1:24,465

23. Crutchlow, Yamaha, 1:24,513