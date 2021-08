Spielberg: Bei Dauerregen und Gewitter Rennen Montag?

Red Bull Ring am Sonntag 8.20 Uhr: Der Regen wird stärker

Dani Pedrosa im Regen-Training am Freitag

Nachdenkliche Gesichter beim GP der Steiermark: Es ist Dauerregen angesagt, zu Mittag drohen Gewitter. Der Plan B der Dorna sieht eine Verschiebung auf Montag vor.

Seit Tagen blicken die Teamchefs und Fahrer beim Steiermark-GP fast stündlich auf die Wetterprognosen, denn für heute ist Dauerregen angesagt, zu Mittag gegen 13 Uhr werden Gewitter angekündigt. Die Fahrer sind sich zwar einig, dass der Belag auf dem Red Bull Rng in diesem Jahr griffiger ist als in den Anfangsjahren, als es in einem Moto2-Regentraining zu unfassbar vielen Stürzen kam. «Aber durch die vielen Bergauf- und Bergabstücke besteht bei Starkregen die Gefahr, dass Bächlein über die Fahrbahn fließen», stellte der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Márquez fest. «Dann besteht erhöhte Aquaplaning-Gefahr.»

WM-Promoter Dorna hat sich 2018 in Silverstone von einigen Teams unter Druck setzen lassen, die zu Testfahrten reisen wollten, und deshalb die Verschiebung des Grand Prix auf Montag (am Sonntag standen zu viele Pfützen) nicht durchgeführt.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta machte aber kurz darauf klar, dass Montag-Events künftig in solchen Fällen ein Thema werden.

Heute hat es in Spielberg um 7.30 Uhr leicht geregnet. Die Strecke ist nass, aber es stehen keine Pfützen, die Verhältnisse sind ähnlich wie am Freitag im nassen MotoGP-FP2, als es von den Fahrern keine Klagen gab.

Aber die meisten Wetterprognosen sagen heute in der Gegend um Knittelfeld von 9 Uhr bis 23 Uhr im Murtal Dauerregen voraus, zu Mittag um 12 Uhr ist auch mit Gewittern zu rechnen.

Jetzt wird ab 9.40 Uhr das Warm-up gefahren. Um 11 Uhr beginnt der Moto3-WM-Lauf, um 12.20 Uhr startet die Moto2, um 14 Uhr das MotoGP-Rennen.

Momentan sind die Streckenverhältnisse akzeptabel. Aber der Regen ist stärker geworden. Dorna, die Race Direction und die Teams bleiben wachsam. Die Situation wird im Laufe des Tages immer wieder neu bewertet – wie vor drei Jahren in Silverstone.

GP-Veranstalter Projekt Spielberg hat bisher von der Dorna keine Informationen über eine mögliche Verschiebung auf Montag erhalten.

Fakt ist: 2021 wurden wegen der Pandemie schon Brünn, Las Termas, KymiRing, Buriram, Motegi und Phillip Island abgesagt. Sepang wackelt noch. Die Dorna will aber mindestens 18 Grand Prix durchführen, deshalb soll der Steiermark-GP im «worst case» am Montag durchgeführt werden.

Valentino Rossi, für seinen guten Kontakt zu Carmelo Ezpeleta bekannt, stellte die Möglichkeit einer Verschiebung auf Montag schon am Samstag in den Raum.

Denn nach den zwei Todesfällen von Jason Dupasquier (19) in Mugello und Hugo Millán (14) in Aragón kann der Motorradsport keine negativen Schlagzeilen mehr brauchen.

Zur Erinnerung: Auch beim Katar-GP in Doha wurde 2009 das MotoGP-Rennen wegen Regens auf Montag verschoben, nur die Rennen der Klassen 125 ccm und 250 ccm wurden bereits am Sonntag ausgetragen.

Übrigens: Für Montag ist besseres Wetter mit sonnigen Abschnitten angesagt.

MotoGP-Ergebnis, Q2, Spielberg (7. August):

1. Martin, Ducati, 1:22,994 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:23,038 min, + 0,044 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:23,075, + 0,081

4. Miller, Ducati, 1:23,300, + 0,306

5. Mir, Suzuki, 1:23,322, + 0,328

6. Zarco, Ducati, 1:23,376, + 0,382

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:23,448, + 0,454

8. Marc Márquez, Honda, 1:23,489, + 0,495

9. Viñales, Yamaha, 1:23,508, + 0,514

10. Nakagami, Honda, 1:23,536, + 0,542

11. Alex Márquez, Honda, 1:23,841, + 0,847

12. Oliveira, KTM, 1:23,944 + 0,950

Die weitere Startaufstellung:

13. Rins, Suzuki, 1:23,585

14. Pedrosa, KTM, 1:23,730

15. Pol Espargaró, Honda, 1:23,971

16. Binder, KTM, 1:24,050

17. Rossi, Yamaha, 1:24,097

18. Marini, Ducati, 1:24,115

19. Lecuona, KTM, 1:24,141

20. Bastianini, Ducati, 1:24,245

21. Savadori, Aprilia, 1:24,405

22. Petrucci, KTM, 1:24,465

23. Crutchlow, Yamaha, 1:24,513