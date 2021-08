Rote Flagge: MotoGP-Rennen in Spielberg abgebrochen

Das MotoGP-Rennen des Steiermark-GP wird nach einem Zwischenfall mit Dani Pedrosa und Lorenzo Savadori neu gestartet.

Seit der Rückkehr des Österreich-GP in den Kalender der Motorrad-WM im Jahr 2016 wurde Ducati auf der Highspeed-Strecke von Spielberg in sechs Rennen nur einmal besiegt – von KTM-Ass Miguel Oliveira im Steiermark-GP des Vorjahres. Während der Portugiese nach dem Abflug im FP1 unter Schmerzen an der rechten Hand litt, waren die Roten aus Borgo Panigale angeführt von Pole-Setter Jorge Martin mit vier Piloten in den ersten zwei Reihen gut aufgestellt.

WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) fuhr von Startplatz 3 los, Titelverteidiger Joan Mir (Suzuki) von P5. Schnellster im nassen Warm-up am Sonntagmorgen war Repsol-Honda-Star Marc Márquez (Startplatz 8), entgegen der Wettervorhersagen schien es im Murtal für das MotoGP-Rennen jedoch trocken zu bleiben.

So liefen die drei Runden vor dem Abbruch:

Start: Pecco Bagnaia geht von Startplatz 2 in Führung, dahinter reihen sich Martin, Mir, Quartararo und Viñales ein. Aleix Espargaró muss einen Schreckmoment überstehen.



1. Runde: Marc Márquez übernimmt in Kurve 3 Rang 5 – und wenig später schiebt er sich in Kurve 7 auch aggressiv an Quartararo vorbei. Mir geht an Martin vorbei auf Platz 2. Die Yamaha-Werksfahrer streiten sich um Platz 5.



2. Runde: Martin holt sich Rang 2 zurück. Mir ist in Kurve 4 zu spät auf der Bremse, er fällt zwei Plätze zurück – und berührt in Kurve 6 Marc Márquez.



3. Runde: Bagnaia führt vor Martin und Quartararo.



Dann der schwere Zwischenfall in Kurve 3 mit Pedrosa und Savadori. Brennende Motorräder liegen auf der Strecke – rote Flagge.



Der KTM-Wildcard-Fahrer steht auf eigenen Beinen, der Aprilia-Pilot wird behandelt. Wenig später eine erste Entwarnung: Savadori sitzt und spricht mit den Medizinern.

Die Strecke muss gereinigt werden. Das Rennen wird über 27 Runden neu gestartet werden – mit den ursprünglichen Grid-Positionen.