Steiermark-GP: Erster Saisonsieg für Marco Bezzecchi

Kalex-Pilot Marco Bezzecchi aus dem Sky Racing Team VR46 gewann das erste Moto2-Rennen des Doppel-Events in Spielberg. Den Ajo-Fahrern Remy Gardner und Raul Fernandez unterliefen Fehler.

WM-Leader Remy Gardner stand beim Steiermark-GP auf der Pole-Position. Intact-Ass Marcel Schrötter hatte sich mit Platz 10 im Qualifying zum Start in die zweite Saisonhälfte eine solide Ausgangslage verschafft, SAG-Fahrer Tom Lüthi fuhr eine Reihe dahinter von P13 los.

Im Gegensatz zum vorangegangenen Moto3-Rennen stellte sich die Reifenfrage im Moto2-Grid nicht: Das Rennen wurde zum «Dry Race» erklärt, dementsprechend gingen alle mit Slick-Reifen auf den großteils abgetrockneten Red Bull Ring.

So lief das erste Moto2-Rennen nach der Sommerpause

Start: Bezzecchi geht von Startplatz 3 vor Gardner, Ogura, Raul Fernandez und Canet in Führung.



1. Runde: Gardner versucht gleich ein Manöver, geht aber in Kurve 3 weit und fällt auch hinter Fernandez zurück. Simone Corsi (MV Agusta) stürzt in Kurve 3. Italtrans-Kalex-Pilot Joe Roberts rutscht in Kurve 9 aus.



2. Runde: Barry Baltus (NTS) stürzt in Kurve 1. Gardner kämpft sich an seinen Teamkollegen vorbei auf Platz 2. Schrötter ist Elfter, Lüthi liegt auf P18.



3. Runde: Hinter den Top-4 – Bezzecchi, Gardner, Fernandez und Canet – klafft schon eine kleine Lücke von 0,6 sec auf Ogura. Canet übernimmt in Kurve 9 Rang 3.



4. Runde: Raul Fernandez kommt nicht ganz mit. Dahinter geht Ai Ogura in Kurve 4 weit, Sam Lowes ist dadurch neuer Fünfter.



5. Runde: Schrötter ist Zwölfter, Lüthi hat ebenfalls einen Rang verloren und liegt auf Rang 19.

6. Runde: Gardner hängt am Heck von «Bez», Canet lauert auf Rang 3.



7. Runde: Bezzecchi macht in Kurve 1 einen Fehler, Gardner und Canet sind durch – und der Boscoscuro-Pilot geht in Führung! Raul Fernandez ist wieder dran, dahinter rücken auch Lowes, Ogura und Augusto Fernandez näher. Gardner löst Canet am Ende der Runde wieder an der Spitzenposition ab – und Raul Fernandez geht in Turn 9 weit und fällt bis auf Rang 7 zurück.



8. Runde: Gardner und Canet schütteln Bezzecchi ab.



9. Runde: Gardner macht Druck, Canet muss kämpfen. Ogura holt sich P4 von Lowes.



10. Runde: Ein «track limits warning» für Raul Fernandez (7.) wird angezeigt. Hafizh Syahrin stürzt in Kurve 6.

11. Runde: Augusto Fernandez übernimmt Rang 5 von Lowes. Raul Fernandez muss sich gegen Hector Garzo (8.) verteidigen.



12. Runde: Gardner führt 0,7 sec vor Canet. Eine weitere halbe Sekunde dahinter folgt Bezzecchi, der von Ogura gejagt wird.



13. Runde: Canet, Bez und Ogura schieben sich näher zusammen. Der 20-jährige Japaner ist der schnellste Mann auf der Strecke. Gardner hält seinen Vorsprung.



14. Runde: Bezzecchi zeigt sich hinter Canet.



15. Runde: Der Sky-VR46-Hoffnungsträger geht vor Kurve 1 vorbei. Gardner führt 0,7 sec vor dem Italiener.



16. Runde: Auch Ogura muss aufpassen, er bekommt ein «track limits warning»; Bulega schon einen Long-Lap-Penalty. Lowes geht in Kurve 1 weit und fällt auf P10 zurück. Schrötter und Vietti berühren sich im Kampf um P12.



17. Runde: Ogura ist vorbei an Canet, aber der kontert in Kurve 3. Davor knabbert Bez mit der schnellsten Runde am Vorsprung des WM-Leaders.



18. Runde: Garzo (8.) stürzt in Kurve 4. An der Spitze ist Bezzecchi dran an Gardner. Canet und Ogura hängen 0,9 sec zurück.



19. Runde: Nach Start-Ziel übernimmt Bezzecchi die Führung, aber der Italiener geht in Kurve 3 weit und der Australier ist wieder durch. Schon in Kurve 4 ist aber Bez wieder vorbei! Ogura und Canet folgen 0,7 sec dahinter.



20. Runde: Gardner ist zu spät auf der Bremse und muss in Kurve 4 durchs Kiesbett! Der WM-Leader fällt auf Rang 5 zurück. Cameron Beaubier stürzt.

21. Runde: Schlechte Nachrichten auch für Ogura (2.): Er bekommt wegen wiederholten «track limits»-Vergehen einen Long-Lap-Penalty aufgebrummt. Canet wird verwarnt.



22. Runde: Ogura nimmt den Umweg, er fällt hinter Canet und Augusto Fernandez zurück, Gardner überholt ihn auch noch.



23. Runde: Canet jagt Bezzecchi, die Top-2 trennen drei Runden vor Schluss 0,5 sec. Augusto Fernandez folgt mehr als 2 sec dahinter.



24. Runde: Bez hält Canet auf Abstand. Schrötter ist Elfter, Lüthi liegt inzwischen auf Rang 16.



Letzte Runde: Bezzecchi fährt seinem ersten Saisonsieg entgegen, Canet und Augusto Fernandez komplettieren das Moto2-Podest beim Steiermark-GP.



Ogura fährt noch die schnellste Rennrunde, kommt aber nicht mehr an Gardner vorbei. Raul Fernandez verliert dagegen noch einen Platz an den heranstürmenden Celestino Vietti. Schrötter wird Zehnter, Lüthi bleibt als 16. ohne Punkte.



Ogura wird nachträglich noch mit einer Drei-Sekunden-Strafe belegt, weil sein Long-Lap-Penalty nicht korrekt ausgeführt war. Auf das Klassement hat die Strafe aber keine Auswirkung.

Moto2-Ergebnis, Spielberg (8. August):

1. Bezzecchi, Kalex, 25 Runden in 37:29,460 min

2. Canet, Boscoscuro, + 1,171 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 3,260

4. Gardner, Kalex, + 3,856

5. Ogura*, Kalex, + 6,922

6. Vietti, Kalex, + 9,390

7. Raul Fernandez, + 9,590

8. Chantra, Kalex, + 12,217

9. Vierge, Kalex, + 12,747

10. Schrötter, Kalex, + 12,874

11. Dixon, Kalex, + 13,532

12. Dalla Porta, Kalex, + 13,532

13. Di Giannantonio, + 14,197

14. Lowes, Kalex, + 14,536

15. Arenas, Boscoscuro, + 18,616

16. Lüthi, Kalex, + 19,378

17. Arbolino, Kalex, + 19,660

18. Manzi, MV Agusta, + 22,467

19. Ramirez, Kalex, + 22,762

20. Navarro, Boscoscuro, + 25,267

21. Baldassarri, MV Agusta, + 30,121

22. Bulega, Kalex, + 37,544

23. Bendsneyder, Kalex, + 38,095

24. Montella, Boscoscuro, + 39,007

25. Corsi, MV Agusta, + 2 Runden



*Drei-Sekunden-Strafe (nicht korrekt ausgeführter Long-Lap-Penalty)

Moto2-WM-Stand (nach 10 Rennen):

1. Gardner 197 Punkte. 2. Raúl Fernández 162. 3. Bezzecchi 153. 4. Sam Lowes 101. 5. Di Giannantonio 76. 6. Canet 75. 7. Schrötter 72. 8. Augusto Fernández 66. 9. Ogura 60. 10. Vierge 57. 11. Roberts 50. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Vietti 32. 15. Arbolino 30. 16. Beaubier 26. 17. Chantra 24. 18. Arenas 23. 19. Manzi 20. 20. Dixon 16. 21. Ramirez 16. 22. Garzo 11. 23. Bulega 10. 24. Dalla Porta 10. 25. Syahrin 8. 26. Corsi 7. 27. Lopez 4. 28. Aldeguer 4. 29. Lüthi 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.



Stand Marken-WM nach 10 Rennen:

1. Kalex 250 Punkte. 2. Boscoscuro 101. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.



Stand Team-WM nach 10 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 359 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 185. 3. Elf Marc VDS Racing Team 167. 4. Liqui Moly Intact GP 102. 5. Aspar Team 98. 6. Federal Oil Gresini 86. 7. Idemitsu Honda Team Asia 84. 8. Petronas Sprinta Racing 73. 9. Italtrans Racing Team 60. 10. Lightech Speed Up 46. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 43. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 35. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.