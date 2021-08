Lorenzo Savadori fällt aus – und Dovizioso will nicht 08.08.2021 - 17:50 Von Günther Wiesinger

© Ronny Lekl Die havarierten Bikes von Savadori (32) und Pedrosa (26) © Ronny Lekl Nach dem Zusammenstoß fingen die Bikes von Pedrosa und Savadori Feuer © Ronny Lekl Arg ramponiert: Die Aprilia von Savadori Zurück Weiter

Aprilia Racing muss am kommenden Wochenende in Spielberg auf den verletzten Lorenzo Savadori verzichten. Testfahrer Andrea Dovizioso will aber von einer Rennteilnahme nichts wissen.