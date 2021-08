Marc Márquez: Ich habe in der WM nichts zu verlieren

Repsol-Honda-Star Marc Márquez lieferte beim Steiermark-GP bescheidene Leistungen ab: Startplatz 8, dann Platz 8 im Rennen. Er steht vor einem Rätsel.

Marc Márquez lieferte an den drei Tagen beim GP der Steiermark auf dem Red Bull Ring recht unterschiedliche Leistungen ab. Aber nach dem achten Platz im Qualifying mit 0,495 sec Rückstand auf die Bestzeit von Jorge Martin (Ducati) wurde offenkundig, dass er nicht zu den Sieganwärtern zählen würde.

Tatsächlich war für den sechsfachen MotoGP-Weltmeister auch im Rennen auf Platz 8 Endstation. Er vermehrte sein Guthaben nur um acht karge Punkte und bleibt weiterhin nur WM-Zehnter – als bester Honda-Pilot vor Nakagami.

Die Honda-Piloten wie Alex Márquez und Pol Espargaró klagten tagelang über mangelnde Traktion am Hinterrad. Marc Márquez verwendet als einziger Honda-Fahrer eine älterer Chassis-Version ohne Karbonteile.

«Ja, ich habe ein anderes Chassis verwendet, weil HRC am Donnerstag ein Neues gebracht hat, und wir brauchen Informationen zu diesem Chassis», stellte Marc fest. Aber wir wissen beim neuen Rahmen noch nie, wie die beste Bike-Balance ausschaut. Deshalb können wir auch das Potenzial noch nicht exakt einschätzen. Honda hat mich gebeten, mit diesem Rahmen das Rennen zu bestreiten. Für mich in das kein Problem, denn ich habe in der WM nichts zu verlieren.

«Klar, wenn ich akzeptiere, mit diesem neuen Chassis um Punkte zu fighten, dann mache ich das, weil ich ein gewisses Potenzial erkenne», stellte Marc fest. «Nach dem ersten Start war meine Performance und mein Potenzial sehr gut. Ich habe gespürt, dass ich eine gute Pace habe; das war schon am ganzen Wochenende zu sehen. Ich konnte immer niedrige 1:24er-Zeiten fahren.

Tatsächlich bin ich im ersten Rennen gut gefahren, ich habe mich recht komfortabel gefühlt. Aber nach dem Neustart habe ich sofort gesehen, dass ich nicht mehr den Speed vorm ersten Rennen habe. Das einzige, was wir geändert haben, waren die Reifen. Ich hatte dann das ganze Rennen hindurch viel Mphe mit dem Hinterradgrip.»

Marc Márquez lag nach elf Runden hinter Martin, Mir, Quartararo, Miller, Zarco, Nakagami, Alex Márquez, Rins, Binder und Oliveira nur an elfter Stelle.

«Auch beim Bremsen und beim Rausfahren aus den Kurven hatte ich hinten nicht genug Grip. Wir müssen jetzt die Ursache herausfinden. Wir können nicht alles auf die Reifen schieben. Denn alle Teams haben dieselben Mischungen und Konstruktionen. Aber wir wissen auch, dass man bei einem Wechsel der Reifen Performance verlieren kann. Ich kann von meiner Seite als Fahrer nur sagen, dass ich mich das ganze Wochenende hin durch okay gefühlt habe. Und ich muss auch feststellen, dass das schlimmste Gefühl mit dem Motorrad im zweiten Rennen aufgetaucht ist. Nach dem ersten Start habe ich mich hingegen gut gefühlt. Zum Glück haben wir jetzt noch einen zweiten Grand Prix hier. Wir müssen uns bemühen, aus diesem Weekend die richtigen Schlüsse zu ziehen.»

MotoGP-Ergebnis, Spielberg (8. August):

1. Martin, Ducati, 27 Runden

2. Mir, Suzuki, + 1,548 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 9,632

4. Binder, KTM, + 12,771

5. Nakagami, Honda, + 12,923

6. Zarco, Ducati, + 13,031

7. Rins, Suzuki, + 14,839

8. Marc Márquez, Honda, + 17,953

9. Alex Márquez, Honda, + 19,059

10. Pedrosa, KTM, + 19,389

11. Bagnaia*, Ducati, + 21,667

12. Bastianini, Ducati, + 25,267

13. Rossi, Yamaha, + 26,282

14. Marini, Ducati, + 27,492

15. Lecuona, KTM, + 31,076

16. Pol Espargaró, Honda, + 31,150

17. Crutchlow, Yamaha, + 40,408

18. Petrucci, KTM, + 48,114



*Drei-Sekunden-Strafe

Stand Fahrer-WM nach 10 Rennen:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Zarco 132. 3. Mir 121. 4. Bagnaia 114. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Binder 73. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Marc Márquez 58. 11. Nakagami 52. 12. Martin 48. 13. Rins 42. 14. Pol Espargaró 41. 15. Morbidelli 40. 16. Alex Márquez 34. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 26. 19. Rossi 20. Marini 16. 21. Lecuona 16. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 200 Punkte. 2. Ducati 192. 3. KTM 127. 4. Suzuki 125. 5. Honda 97. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 267 Punkte. 2. Ducati Lenovo 214. 3. Pramac Racing 184. 4. Suzuki Ecstar 163. 5. Red Bull KTM Factory Racing 158. 6. Repsol Honda 106. 7. LCR Honda 86. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 60. 10. Esponsorama Racing Ducati 47. 11. Tech3 KTM Factory Racing 40.