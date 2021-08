Pol Espargaró (Honda/16.): «Es war beschämend»

Repsol-Honda-Werkspilot Pol Espargaró fuhr das erste MotoGP-Rennen von Spielberg nach dem Re-Start zu Ende, erntete jedoch keine WM-Punkte und übte heftige Kritik.

Pol Espargaró (29) konnte nach dem Re-Start im zweiten MotoGP-Rennens von Spielberg seinen Teamkollegen Marc Márquez nur kurz hinter sicher halten, als sich Márquez nach einem Eigenfehler hinter ihm eingefädelt hatte. Im Finish musste #PE44 wegen eines Long-Lap-Penaltys sogar noch Luca Marini (Ducati) und Iker Lecuona (KTM) ziehen lassen – und er fiel deshalb aus den WM-Punkterängen. Auch etlichen Rennfahrer-Kollegen wurden wegen der «track limits» Long-Lap-Strafen aufgebrummt. Viñales, Bastianini und Lecuona zum Beispiel.

Auf dem Zielstrich hatte der jüngere der Espargaro-Brüder mehr als eine halbe Minute Rückstand auf Landsmann und Premierensieger Jorge Martin. Espargaro gab sich ratlos: „Es hat Samstag begonnen. Leider habe ich Q2 um 17 Tauendstelsekunden verpasst. Ich hatte dann nicht den passenden Reifen, bin im Rennen beim Re-Start mit einem gebrauchten Medium-Reifen losgefahren, weil wir ihn schon angebraucht hatten.»

Espargaró setzt bei seiner Selbstkritik noch eines drauf: «Es war ein Desaster von der ersten bis zur letzten Runde. Es war beschämend, von so weit hinten zu starten. Ich war hier 2020 so stark, hatte auch die Pole-Position. Es war in irgendeiner Form wirklich beschämend.»

Der Katalane analysiert: «Der Grip am Heck ist das Probleme an diesem Motorrad. Das war es auch schon in Doha. Wenn man nichts ändert, bleibt das Problem. Ich habe früher die Hinterbremse stark verwendet, um den Vorderreifen zu schonen. Jetzt kann ich das nicht tun. Wenn man mir die Hinterbremse nimmt, ist es so, als würde ich nur mit der linken Hand fahren. Mit Grip am Heck wie die anderen wären wir in der Quali weiter vorne. Wir hätten dann auch keine Probleme mit der Front, weil wir sie nicht so stark belasten würden.»

Pol fleht: «Der Hinterrad-Grip ist der Schlüssel. Wenn man das nicht zur Verfügung hat, ist man tot. Wir können auch keine Motorbremse auf das Heck einstellen. Man kann es nicht tun, wenn es keine Haftung am Heck gibt. Man ist geliefert!»

Dazu setzte es noch einen Long-Lap-Penalty ab. «Da habe ich vier Sekunden verloren, das sind Peanuts. Das war nicht das Problem. Das Problem war, dass wir das zweite Rennen mit einem Reifen gestartet haben, der schon fünf Runden drauf hatte. Das war mein Fehler, ich habe den Reifen im Training verbraucht, um bessere Runden zu fahren, das war mein Hauptproblem.»

MotoGP-Ergebnis, Spielberg (8. August):

1. Martin, Ducati, 27 Runden

2. Mir, Suzuki, + 1,548 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 9,632

4. Binder, KTM, + 12,771

5. Nakagami, Honda, + 12,923

6. Zarco, Ducati, + 13,031

7. Rins, Suzuki, + 14,839

8. Marc Márquez, Honda, + 17,953

9. Alex Márquez, Honda, + 19,059

10. Pedrosa, KTM, + 19,389

11. Bagnaia*, Ducati, + 21,667

12. Bastianini, Ducati, + 25,267

13. Rossi, Yamaha, + 26,282

14. Marini, Ducati, + 27,492

15. Lecuona, KTM, + 31,076

16. Pol Espargaró, Honda, + 31,150

17. Crutchlow, Yamaha, + 40,408

18. Petrucci, KTM, + 48,114



*Drei-Sekunden-Strafe

Stand Fahrer-WM nach 10 Rennen:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Zarco 132. 3. Mir 121. 4. Bagnaia 114. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Binder 73. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Marc Márquez 58. 11. Nakagami 52. 12. Martin 48. 13. Rins 42. 14. Pol Espargaró 41. 15. Morbidelli 40. 16. Alex Márquez 34. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 26. 19. Rossi 20. Marini 16. 21. Lecuona 16. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 200 Punkte. 2. Ducati 192. 3. KTM 127. 4. Suzuki 125. 5. Honda 97. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 267 Punkte. 2. Ducati Lenovo 214. 3. Pramac Racing 184. 4. Suzuki Ecstar 163. 5. Red Bull KTM Factory Racing 158. 6. Repsol Honda 106. 7. LCR Honda 86. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 60. 10. Esponsorama Racing Ducati 47. 11. Tech3 KTM Factory Racing 40.