Zeitplan Österreich-GP: Noch mehr MotoGP in Spielberg

Nach dem MotoGP-Wochenende ist in Österreich vor dem MotoGP-Wochenende, denn wie schon im Vorjahr geht auf dem Red Bull Ring ein Doppel-Event über die Bühne: Zeitplan und Ausgangslage.

Nach einem ereignisreichen ersten Grand Prix nach der Sommerpause und dem MotoGP-Premierensieg von Rookie Jorge Martin gibt es für die Zweirad-Stars nur wenig Zeit zum Durchatmen: Der zweite Part des Spielberg-Doppels, der «Bitci Motorrad Grand Prix von Österreich», steht schon vor der Tür.

Martin fixierte übrigens in seinem erst sechsten Rennen in der Königsklasse nicht nur den ersten MotoGP-Triumph von Pramac Ducati, sondern für den Hersteller aus Borgo Panigale auch den sechsten von sieben möglichen Spielberg-Siegen, seit der Österreich-GP 2016 in den Kalender der Motorrad-WM zurückkehrte. Auf dem 4,3 km langen Red Bull Ring mit seinen drei Links- und sieben Rechtskurven gewannen zuvor schon Andrea Iannone (2016), Jorge Lorenzo (2018) und Andrea Dovizioso (2017, 2019, 2020). Nur KTM-Ass Miguel Oliveira unterbrach die Serie beim letztjährigen Steiermark-GP.

Trotz des Highspeed-Kurses gelang es Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo am Sonntag mit einem dritten Rang, seine WM-Führung auf 40 Punkte auszubauen. Die Ducati-Stars Zarco (6.), Bagnaia (11.) und Miller (Sturz) verloren an Boden, Titelverteidiger Joan Mir (Suzuki) schob sich mit Platz 2 dagegen auf den dritten Platz der Gesamtwertung nach vorne. Er liegt nach zehn Grand Prix aber schon 51 Punkte zurück.

In der Moto2-Klasse unterliefen den in der ersten WM-Hälfte dominierenden Ajo-Fahrern im Steiermark-GP Fehler, Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) feierte dagegen seinen ersten Saisonsieg. Remy Gardner verfügt aber immer noch über ein 35-Punkte-Polster auf seinen Teamkollegen Raul Fernandez, «Bez» hat 44 Punkte Rückstand. Intact-Ass Marcel Schrötter büßte in der Gesamtwertung einen Rang an Aron Canet ein und ist jetzt Siebter.

Senkrechtstarter Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) führt die Moto3-WM nach seinem fünften Saisonsieg mit 53 Zählern Vorsprung auf GASGAS-Pilot Sergio Garcia an. Beim Heimspiel glänzte Österreichs einziger GP-Stammfahrer Maximilian Kofler am Sonntag bei seinem Comeback nach der Wirbelverletzung als Neunter, nun bekommt er gleich die nächste Chance, um sich in Szene zu setzen.

Mit einer Woche Verspätung endet nun zudem auch die Sommerpause des MotoE-Weltcups. Zur Erinnerung: Dominique Aegerter (Intact GP) kommt als Gesamtvierter nach Spielberg, Lukas Tulovic (Tech3) liegt auf Rang 9.

Der Zeitplan für den Österreich-GP 2021

Freitag, 13. August

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: MotoE, FP1

12.35 – 13.05 Uhr: Red Bull Rookies Cup, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16:05 – 16:35 Uhr: Red Bull Rookies Cup, FP2

16.50 – 17.20 Uhr: MotoE, FP2

17.35 – 18.00 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Qualifying



Samstag, 14. August

08.15 – 08.45 Uhr: MotoE, FP3

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2

16.10 – 16.50 Uhr: MotoE, E-Pole



17.15 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1 (17 Runden)



Sonntag, 15. August

08.40 – 09.00 Uhr: Moto3, Warm-up

09.10 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (23 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (28 Runden)

15.30 Uhr: MotoE, Rennen (7 Runden)

16.30 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2 (17 Runden)