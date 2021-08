Valentino Rossi: «Als Weltmeister mache ich weiter»

Valentino Rossi (Petronas Yamaha) setzt seine MotoGP-Abschiedstournee am Wochenende beim Österreich-GP 2021 fort. Wie geht der neunfache Weltmeister an den zweiten Part des Spielberg-Doppels heran?

«Es ist gut, drei Tage lang zu Hause zu sein, zu trainieren und sich auf den nächsten Grand Prix in Österreich vorzubereiten. Das erste Rennen in Spielberg war nicht schlecht», meinte Valentino Rossi zu seinem 13. Platz am vergangenen Sonntag. «Ich konnte mit den Fahrern, die in meinem Bereich lagen, kämpfen und Punkte holen.»

Das will der «Dottore» im zweiten Anlauf auf dem Red Bull Ring zumindest wiederholen. «Jetzt müssen wir uns anschauen, wie wir uns verbessern können, hauptsächlich bei der Abstimmung des Motorrads. Wir müssen ein paar kleine Dinge ausprobieren und dafür arbeiten, an diesem Wochenende stärker zu sein», betonte der Petronas-Yamaha-Pilot. «Das Ziel wird sein, in den Sessions gut zu arbeiten und zu versuchen, eine bessere Startposition herauszufahren. Dann werden wir am Sonntag versuchen, den Start zu verbessern, wieder eine gute Pace zu fahren und Punkte zu holen. Ich würde gerne um einen Top-10-Platz kämpfen», ergänzte er vorsichtig optimistisch.

Vor fünf Tagen erklärte der 42-jährige Superstar in Spielberg seinen Rücktritt mit Saisonende. Hat sich seine Gemütslage und Herangehensweise an die Rennen seither verändert? «Ach, wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich immer gleich», winkte er ab.

«Es war richtig, diese Ankündigung zu machen, weil ich ja gesagt hatte, dass meine Entscheidung in der Sommerpause fallen würde. So habe ich es dann auch gehandhabt und euch mitgeteilt», fuhr «Vale» fort. «Das war aber nur ein Exkurs, denn es liegt noch eine Saisonhälfte vor uns und man muss sehr konzentriert bleiben, wenn man auf die Strecke geht, auf diesen Bikes. Außerdem habe ich auch Lust drauf, diese Rennen zu fahren. Ich möchte versuchen, ein paar schöne Ergebnisse zu holen und schöne Rennen zu zeigen – und Spaß zu haben.»

Könnte ihn ein außergewöhnliches Ergebnis denn noch umstimmen? «Wie gesagt, alles hängt von den Ergebnissen ab. Wenn ich also Weltmeister werde, fahre ich auch nächstes Jahr», lachte der neunfache Champion, der als WM-19. nach zehn Grand Prix ganze 152 Punkte hinter Spitzenreiter Fabio Quartararo liegt.

MotoGP-Ergebnis, Spielberg (8. August):

1. Martin, Ducati, 27 Runden

2. Mir, Suzuki, + 1,548 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 9,632

4. Binder, KTM, + 12,771

5. Nakagami, Honda, + 12,923

6. Zarco, Ducati, + 13,031

7. Rins, Suzuki, + 14,839

8. Marc Márquez, Honda, + 17,953

9. Alex Márquez, Honda, + 19,059

10. Pedrosa, KTM, + 19,389

11. Bagnaia*, Ducati, + 21,667

12. Bastianini, Ducati, + 25,267

13. Rossi, Yamaha, + 26,282

14. Marini, Ducati, + 27,492

15. Lecuona, KTM, + 31,076

16. Pol Espargaró, Honda, + 31,150

17. Crutchlow, Yamaha, + 40,408

18. Petrucci, KTM, + 48,114



*Drei-Sekunden-Strafe

Stand Fahrer-WM nach 10 Rennen:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Zarco 132. 3. Mir 121. 4. Bagnaia 114. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Binder 73. 9. Aleix Espargaró 61. 10. Marc Márquez 58. 11. Nakagami 52. 12. Martin 48. 13. Rins 42. 14. Pol Espargaró 41. 15. Morbidelli 40. 16. Alex Márquez 34. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 26. 19. Rossi 20. Marini 16. 21. Lecuona 16. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Stand Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 200 Punkte. 2. Ducati 192. 3. KTM 127. 4. Suzuki 125. 5. Honda 97. 6. Aprilia 62.



Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha 267 Punkte. 2. Ducati Lenovo 214. 3. Pramac Racing 184. 4. Suzuki Ecstar 163. 5. Red Bull KTM Factory Racing 158. 6. Repsol Honda 106. 7. LCR Honda 86. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 60. 10. Esponsorama Racing Ducati 47. 11. Tech3 KTM Factory Racing 40.