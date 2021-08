GP-Termine: Sepang wackelt, dafür zweiter Misano-GP?

Da der Malaysia-GP noch nicht gesichert ist, planen die Dorna-Manager einen zweiten MotoGP-Event im Oktober in Misano ein.

In diesem Jahr haben nur die beiden MotoGP-Events auf dem Losail Circuit bei Doha in Katar außerhalb von Europa stattgefunden. Viele andere Übersee-Events wurden abgesagt – Termas de Río Hondo, Phillip Island, Motegi, BuriRam, dazu in Europa Brünn in Tschechien und KymiRing in Finnland. Und der neue Mandalika Street Circuit auf Lombok in Indonesien wurde nicht rechtzeitig fertig, er galt als Reserve-Schauplatz.

Der bewährte Krisenstab der Dorna musste pausenlos auf neue Pandemie-Effekte und die Auswirkungen neuer Virus-Varianten reagieren. Deshalb wurde ein zweiter Katar-GP am 4. April in den Kalender gehievt. Es kam zuerst ein Portimão-GP am 18. April neu auf den Spielplan, dann ein zweiter für 7. November.

Inzwischen stehen in Übersee nur noch der Texas-GP am 3. Oktober und Sepang am 24. Oktober auf dem GP-Programm.

Bei beiden Events steht aber vorläufig ein Fragezeichen. Denn im Süden der Vereinigten Staaten steigt das Infektions-Geschehen nach zu starken und zu frühen Lockerungen wieder rasant an. Die USA erlauben deshalb zum Beispiel Geschäftsreisen aus Europa nur in Ausnahmefällen. Wenn die Aufgabe auch von einem Amerikaner vor Ort erledigt werden kann, so wird kein Arbeitsvisum erteilt.

Das trifft auch einige Mitglieder der «Dorna bubble» wie Journalisten, Fotografen und Kameraleute zu. Die amerikanischen Behörden stehen auf dem Standpunkt: Bilder von der Action auf der COTA-Rennstrecke in Austin können zum Beispiel auch amerikanische Fotografen liefern.

Außerdem reisen einzelne Medienberichterstatter seit Jahren als Touristen zu den US-Rennen… So ersparen sie sich die oft mühsame Ausstellung eines Arbeitsvisums.

Aber wer die US-Behörden nicht über den wahren Zweck seiner Reise täuschen will, muss nach dem heutigen Stand eine Ausnahme-Erlaubnis der US-Botschaft erwirken. «Es handelt sich nur um ein paar einzelne Personen», beschwichtigen die Dorna-Funktionäre. Der Texas-GP gilt deshalb momentan nicht als gefährdet.

Für den Malaysia-GP in Sepang existiert eine andere Erschwernis: Es werden zu 100 Prozent nur Personen ins Land gelassen, die zweimal gegen Covid-19 geimpft worden sind.

Die Dorna steht weiter in Verhandlungen mit dem Gesundheits- und Sportministerium in Kuala Lumpur. Denn bisher wird ein ähnlich strenges Konzept wie 2021 in Katar verlangt – und dazu eine zehntägige Quarantäne bei der Einreise.

So eine strenge Selbst-Isolation in einem von der Behörde bestimmten Hotel kommt aber für den GP-Zirkus auf keinen Fall in Frage.

Der malaysische Sportminister Reezal Merican Naina Merican, er ist seit März 2020 im Amt, ist erst zu Beginn dieser Woche von den Olympischen Spielen in Tokio zurückgekehrt. Deshalb kann die Dorna erst in den nächsten Tagen neue Verhandlungen aufnehmen.

«Bis zum Silverstone-GP am 29. August wird feststehen, ob wir in diesem Jahr einen Malaysia-GP haben werden oder nicht», berichtete ein Dorna-Funktionär im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wenn Sepang nicht stattfindet, werden wir einen weiteren Grand Prix in Europa abwickeln.»

Als Schauplatz kommt momentan nur der Misano World Circuit im Betracht.

Es wird aber kein Doppel-Event wie in Doha oder Spielberg an zwei aufeinander folgenden Wochenende geplant. Vielmehr würde am 19. September der San-Marino-GP gefahren, dann übersiedelt der GP-Tross für 3. Oktober nach Texas. Und am 24. Oktober würde soll der Emilia-Romagna-GP in Misano ausgetragen weden – statt des Malaysia-Events. Am selben Datum wie der bisher geplante Sepang-GP.

«Wir werden in diesem Jahr auf jeden Fall 18 Grand Prix austragen», versichert Dirna-CEO Carmelo Ezpeleta.

Die Teams sollen die Renn-Trucks und Hospitality-Fahrzeuge im Fahrerlager von Misano stehen lassen und die Luftfracht-Container für Texas packen. Das Material würde dann wieder von Austin direkt zurück nach Italien verfrachtet werden.

Der aktuelle MotoGP-Kalender 2021 (Stand 21. Juli)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Circuit of the Americas/USA

24. Oktober: Sepang/MAL

07. November: Portimão/P

14. November: Valencia/E



* Nachtrennen