Miguel Oliveira (KTM): Baby an Bord!

Portugals MotoGP-Ass Miguel Oliveira (26) und seine Ehefrau Andreia lüfteten vor dem Österreich-GP auf dem Red Bull-Ring in Spielberg ein süßes Geheimnis.

An diesem Wochenende steigt auf dem Red Bull-Ring von Spielberg das zweite MotoGP-Event in Folge. Red Bull-KTM-Star Miguel Oliveira, der bei den Mattighofenern auch nach 2022 gesetzt ist, hat nun einen weiteren Grund zur Zuversicht und Vorfreude: Er wird zu Beginn des Jahres 2022 erstmals Vater.

Der dreifache MotoGP-Sieger gilt als Perfektionist, hat sich daher auch in dieser Sache perfekt vorbereitet. Er präsentierte am Donnerstag in Spielberg gemeinsam mit seiner Andreia, die er in der Sommerpause nach mehr als zehn Jahren Beziehung heiratete, auch noch ein spezielles Helmdesign.

Oliveiras Helm-Gestalter «High-Res Design» hat trotz Ferienzeit ganze Arbeit geleistet. Hinten auf dem Shark-Helm des Portugiesen befindet sich der eindeutige Schriftzug «Baby on Board» mit einer netten Karikatur. Auch ein Ultraschall-Foto des Nachwuchses zeigt Oliveira stolz in den verschiedenen Netzwerken.

Und: Oliveira zeigte sich wieder als der Denker, der er in der MotoGP ist. Er übermittelte seinen Fans die tiefgründige Botschaft: «Unsere beiden Leben werden in besonderer Gesellschaft weitergehen. Ein Job, der auch für den Rest unseres Lebens bleiben wird. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen, meine Liebe!»

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, FP1 (13. August):

1. Zarco, Ducati, 1:22,827 min

2. Mir, Suzuki, + 0,789 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,903

4. Nakagami, Honda, + 0,963

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,014

6. Quartararo, Yamaha, + 1,038

7. Alex Márquez, Honda, + 1,054

8. Bagnaia, Ducati, + 1,076

9. Marc Márquez, Honda, + 1,140

10. Martin, Ducati, + 1,217

11. Pol Espargaró, Honda, + 1.270

12. Bastianini, Ducati, + 1,410

13. Martin, Ducati, + 1.503

14. Rossi, Yamaha, + 1,508

15. Oliveira, KTM, + 1.520

16. Brad Binder, KTM, + 1,655

17. Miller, Ducati + 1,701

18. Petrucci, KTM, + 1,928

19. Lecuona, KTM, + 1,965

20. Crutchlow, Yamaha, + 2,468