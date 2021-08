Iker Lecuona (KTM): «Petronas ist eine Möglichkeit»

Iker Lecuona gelang im zweiten freien Training auf feuchter Fahrbahn in Spielberg die Bestzeit. Auch die Zukunft beschäftigt den Spanier – sie könnte 2022 bei Petronas-Yamaha liegen.

Der 21-jährige Spanier Iker Lecuona kam beim GP von Österreich auf dem Red Bull Ring heute im ersten freien Training bei trockener Piste über Platz 19 von 20 Piloten (Savadori verletzt, Viñales suspendiert, Pedrosa bekommt erst in Misano wieder ein Wildcard) nicht hinaus. Doch nach dem Regenschauer vor dem FP2 am Nachmittag sicherte sich der KTM-Tech3-Werkspilot mit 1:27,520 min die überlegene Bestzeit. Er hatte sich am Ende rechtzeitig Slicks montieren lassen.

Iker Lecuona kann das Rampenlicht gut gebrauchen, denn er muss den Platz bei Tech3 nach dieser Saison wie Petrucci räumen – für Remy Gardner und Raúl Fernandez.

Aber kann ein Fahrer bei so gemischten Verhältnissen überhaupt gewisse Informationen und Erkenntnisse für den Samstag und Sonntag gewinnen? «Das Wetter hier in der Steiermark ist tagsüber sehr wechselhaft. Trotzdem war das ein erfolgreiches FP2 für mich. Aber man muss für alles gewappnet sein. Letzten Sonntag haben wir für den ganzen Renntag Regen erwartet, aber unser Rennen hat im Trockenen stattgefunden», schilderte der KTM-Pilot. «Man weiß jetzt auch noch nicht, ob es am Sonntag ein flag-to-flag-Race geben wird oder nicht. Ich habe vor dem FP2 mit dem Team gesprochen, und wir haben vereinbart, dass wir uns für alle Verhältnisse vorbereiten – trocken, nass und gemischt.»



«Im FP2 habe ich gesehen, dass ich mich im Nassen wirklich stark fühle. Ich habe in diesem nassen Training viel gelernt. Denn ich weiß jetzt, wo es rutschig ist und wo nicht. Ich habe in den ersten richtig nassen Runden eine gute Ahnung über die Gripverhältnisse im Regen gewonnen. Es ist gut, dass wir einmal bei so einem Wetter hier fahren konnten. Jetzt weiß ich, an welche Stellen ich pushen kann, wenn es am Samstag oder Sonntag wieder nass ist.»



Lecuona probierte schon beim Catalunya-Test im Juni ein neues Teil am Hinterrad aus, das ihm helfen soll, beim Bremen mehr Stabilität zu erreichen. «Und da ich am letzten Weekend hier beim Bremsen viel Mühe hatte, haben wir es heute wieder ein gesetzt. Immerhin gibt es hier drei sehr heftige Bremszonen.»



Was wird Lecuona nächstes Jahr machen? Wird er zu Petronas-Yamaha gehen?



«Bisher ist nichts entschieden. Aber die Möglichkeit bei Petronas existiert, das ist sicher. Petronas-Yamaha hat die zwei Fahrer für 2022 noch nicht verpflichtet. Also habe ich dort eine Gelegenheit. Doch in dieser Welt weißt du nie, was passiert, Deshalb fokussiere ich mich einfach auf diesen Grand Prix.»

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, FP2 (13. August):

1. Lecuona, KTM, 1:27,520 min

2. Zarco, Ducati, + 3,397 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,717

4. Marc Márquez, Honda, + 3,833

5. Miller, Ducati, + 4,292

6. Alex Márquez, Honda, + 4,441

7. Rins, Suzuki, + 4,670

8. Pol Espargaró, Honda, + 4,884

9. Quartararo, Yamaha, + 5,264

10. Brad Binder, KTM, + 5,799

11. Martin, Ducati, + 5,888

12. Nakagami, Honda, + 6,016

13. Bagnaia, Ducati, + 6,127

14. Oliveira, KTM, + 6,431

15. Marini, Ducati, + 6,977

16. Rossi, Yamaha, + 7,177

17. Crutchlow, Yamaha, + 7,181

18. Bastianini, Ducati, + 7,234

19. Mir, Suzuki, + 7,787

20. Petrucci, KTM, + 8,102

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (13. August):

1. Zarco, Ducati, 1:22,827 min

2. Mir, Suzuki, + 0,789 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,903

4. Nakagami, Honda, + 0,963

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,014

6. Quartararo, Yamaha, + 1,038

7. Alex Márquez, Honda, + 1,054

8. Bagnaia, Ducati, + 1,076

9. Marc Márquez, Honda, + 1,140

10. Martin, Ducati, + 1,217

11. Pol Espargaró, Honda, + 1,270

12. Bastianini, Ducati, + 1,410

13. Marini, Ducati, + 1,503

14. Rossi, Yamaha, + 1,508

15. Oliveira, KTM, + 1,520

16. Brad Binder, KTM, + 1,655

17. Miller, Ducati + 1,701

18. Petrucci, KTM, + 1,928

19. Lecuona, KTM, + 1,965

20. Crutchlow, Yamaha, + 2,468