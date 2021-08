Aleix Espargaró (Aprilia/5.): Was ihn so happy macht

Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaró beendete den Freitag auf dem Red Bull Ring auf Platz 5. Am meisten freute er sich über die immensen Fortschritte auf nasser Fahrbahn.

Platz 5 im ersten freien Training bei trockener Piste, dann sogar dritter Platz im feuchten zweiten MotoGP-Training zum GP von Österreich auf dem Red Bull Ring – Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaró hat den Ausfall durch Motorschaden vom letzten Sonntag bereits gut weggesteckt.

«Das war kein leichter Tag für mich. Ich wollte im FP1 einen Long-run machen, das war unser Plan, aber dann kam ein technisches Problem dazwischen», schilderte Aleix. «Ich musste an die Box fahren und das zweite Bike nehmen. Trotzdem ist es mir gelungen, stark zu fahren, ich bin in beiden Sessions in den Top-5 gewesen. Was mich besonders happy macht: Letzte Woche war ich im Nassen am Freitag an 20. Stelle, heute bin ich bei ähnlichen Verhältnissen auf Platz 3 gelandet. Besonders gefreut hat mich, dass ich mich im ersten Run im FP2, als es komplett nass war, immer in der Top-6 oder Top-8 aufgehalten habe.»

«Wir haben für die nasse Fahrbahn einiges umgebaut. Wir haben den Radstand im Nassen verkürzt und die Geometrie modifiziert», berichtete der Aprilia-Werkspilot. «Ich bin wirklich froh über diese Änderungen. Ob wird das Ride-Height-Device auch im Nassen verwendet haben? Nein. Dieses System ist ziemlich neu für uns. Und es ist im Nassen schwierig abzustimmen. Im Trockenen setzte ich es inzwischen in jeder Runde ein. Aber auch das müssen wir noch ein paar Einzelheiten erforschen. Letzte Woche habe ich es im Qualifying und im Rennen nicht verwendet. Jetzt nutzen wir die Gelegenheit, um mehr damit zu testen.»

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, FP2 (13. August):

1. Lecuona, KTM, 1:27,520 min

2. Zarco, Ducati, + 3,397 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,717

4. Marc Márquez, Honda, + 3,833

5. Miller, Ducati, + 4,292

6. Alex Márquez, Honda, + 4,441

7. Rins, Suzuki, + 4,670

8. Pol Espargaró, Honda, + 4,884

9. Quartararo, Yamaha, + 5,264

10. Brad Binder, KTM, + 5,799

11. Martin, Ducati, + 5,888

12. Nakagami, Honda, + 6,016

13. Bagnaia, Ducati, + 6,127

14. Oliveira, KTM, + 6,431

15. Marini, Ducati, + 6,977

16. Rossi, Yamaha, + 7,177

17. Crutchlow, Yamaha, + 7,181

18. Bastianini, Ducati, + 7,234

19. Mir, Suzuki, + 7,787

20. Petrucci, KTM, + 8,102

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (13. August):

1. Zarco, Ducati, 1:22,827 min

2. Mir, Suzuki, + 0,789 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,903

4. Nakagami, Honda, + 0,963

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,014

6. Quartararo, Yamaha, + 1,038

7. Alex Márquez, Honda, + 1,054

8. Bagnaia, Ducati, + 1,076

9. Marc Márquez, Honda, + 1,140

10. Martin, Ducati, + 1,217

11. Pol Espargaró, Honda, + 1,270

12. Bastianini, Ducati, + 1,410

13. Marini, Ducati, + 1,503

14. Rossi, Yamaha, + 1,508

15. Oliveira, KTM, + 1,520

16. Brad Binder, KTM, + 1,655

17. Miller, Ducati + 1,701

18. Petrucci, KTM, + 1,928

19. Lecuona, KTM, + 1,965

20. Crutchlow, Yamaha, + 2,468