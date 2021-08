Sieger Brad Binder: KTM überließ die Entscheidung ihm

Der Sieg von Brad Binder im zweiten MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg kam für alle KTM-Verantwortlichen überraschend. «Er traf eine mutige Entscheidung», attestierte Race-Manager Mike Leitner.

Red Bull KTM gelang beim Österreich-GP dank Brad Binder der fünfte Sieg in der MotoGP-Klasse. Die Mitglieder des Werksteams lagen sich nach der Zieldurchfahrt des Südafrikaners in den Armen. Motorsport-Direktor Pit Beirer wurde von allen Umstehenden gedrückt und gefeiert, Firmenchef Stefan Pierer und Vorstand Hubert Trunkenpolz (seinem Familiennamen entstammt das T von KTM) konnten sich vor Gratulationen nicht retten.

Als die Strecke in den letzten vier der 28 Runden immer nasser wurde, verzichtete Binder auf den Wechsel auf die Ersatzmaschine, die mit Regenreifen bestückt bereitstand. Stattdessen balancierte der 26-Jährige die RC16 mit Slicks ins Ziel und feierte seinen zweiten MotoGP-Sieg nach Brünn 2020. In der Weltmeisterschaft hat er sich vom achten auf den sechsten Platz verbessert, Ducati-Werksfahrer Jack Miller liegt nur noch sieben Punkte vor ihm.

«Es ist erstaunlich, dass wir unser Heimrennen gewonnen haben», erzählte KTM Race Manager Mike Leitner. «Brad war im Trockenen in dieser Gruppe mit den Top-6, dann hat sich alles sehr schnell geändert. Wir wussten, dass Regen möglich sein würde. Als es dann zu regnen begann, stürzte Miguel Oliveira in Kurve 1 – und wir waren alle sehr enttäuscht. Dann zeigte Brad sehr viel Rückgrat und traf die mutige Entscheidung, nicht den anderen fünf Fahrern an die Box zu folgen. Das war einerseits riskant, andererseits gut kalkuliert. Ich kann ihn dafür nur loben, wir haben ihm keinerlei Nachrichten aufs Dashboard geschickt, was er tun soll. Wir überließen diese Entscheidung ihm, weil er der Einzige war, der die Bedingungen auf der Strecke wirklich einschätzen konnte. Er machte das großartig. Bei solchen Bedingungen in den letzten zwei Runden mit Slicks zu fahren – Chapeau! Er war in jeder Kurve kurz vor dem Sturz, brachte das Motorrad aber als Sieger nach Hause.»

Ergebnisse MotoGP Red Bull Ring, 15. August 2021:

1. Brad Binder (ZA), KTM, 28 Runden in 40:46,928 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +9,991 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +11,570

4. Joan Mir (E), Suzuki, +12,623

5. Luca Marini (I), Ducati, +14,831

6. Iker Lecuona (E), KTM, +14,952

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +16,650

8. Valentino Rossi (I), Yamaha, +17,150

9. Alex Márquez (E), Honda, +17,692

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +18,270

11. Jack Miller (AUS), Ducati, +25,144

12. Danilo Petrucci (I), KTM, +25,193

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,603

14. Alex Rins (E), Suzuki, +30,642

15. Marc Márquez (E), Honda, +35,459

16. Pol Espargaró (E), Honda, +40,384

17. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, +52,950

– Miguel Oliveira (P), KTM, 6 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 10 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 22 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.