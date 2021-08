Österreich-GP: Regen schmeißt alles um – KTM-Sieg!

Im turbulenten Grand Prix von Österreich riskierte KTM-Pilot Brad Binder bei einsetzendem Regen alles und gewann das MotoGP-Rennen vor den Ducati-Fahrern Bagnaia und Martin. Valentino Rossi wurde Achter.

Im Steiermark-GP auf dem Red Bull Ring qualifizierte sich Jorge Martin nicht nur für die Pole-Position, sondern gewann vor einer Woche auch sein erstes MotoGP-Rennen, zugleich das erste für das Pramac-Ducati-Team.



Am Samstag wiederholte der 23-Jährige sein Kunststück und preschte im Qualifying des «Bitci Motorrad Grand Prix von Österreich» erneut auf Startplatz 1. Neben ihm in Reihe 1: WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) und Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia.

Nach dem Moto2-Rennen türmten sich immer schwärzere Wolken am Himmel auf und kamen dem Red Bull Ring bedrohlich näher. 15 Minuten vor Rennstart begann es zu tröpfeln und in der Boxengasse brach rege Betriebsamkeit aus, die Vorhersage brachte Regen zum Rennstart um 14 Uhr. Das elfte MotoGP-Rennen der Saison wurde als Trockenrennen gestartet, doch das sollte nicht so bleiben: In den letzten Runden wurde das gesamte Ergebnis auf den Kopf gestellt!

Einige Fahrer blieben bei einsetzendem Regen draußen, Brad Binder (Red Bull KTM) wurde für diesen Mut und das Risiko mit dem Sieg belohnt. Die restlichen Fahrer der Spitzengruppe entscheiden sich für den Wechsel auf das Motorrad mit Regenreifen, Bagnaia und Martin eroberten so auf den letzten Metern vor dem Zielstrich noch einen Podestplatz.

Obwohl WM-Leader Quartararo durch das Chaos in den letzten Runden nur Siebter wurde, konnte er seinen Vorsprung von 40 auf 47 Punkte ausbauen. Sein nächster Verfolger Johann Zarco war im Rennen gestürzt, jetzt sind Bagnaia und Weltmeister Joan Mir punktgleich hinter ihm.

So lief das Rennen:

Start: Polesetter Jorge Martin gewinnt den Start, Quartararo muss weitgehen und drückt Johann Zarco in der ersten Kurve nach außen. Pecco Bagnaia übernimmt die Führung vor Martin, Zarco, Marc Marquez, Jack Miller und Quartararo.



2. Runde: Bagnaia vor Zarco, Martin, Marc Marquez, Miller, Quartararo, Mir, Iker Lecuona, Brad Binder und Enea Bastianini in den Top-10. Valentino Rossi ist 18.



3. Runde: Marquez geht an den beiden Pramac-Fahrern Martin und Zarco vorbei und ist hinter Bagnaia Zweiter. Es tröpfelt in einigen Kurven.



5. Runde: Quartararo überholt Zarco und ist Vierter, Bagnaia, Martin und Marc Marquez liegen vor dem Franzosen. Rossi ist weiterhin 18., nur Danilo Petrucci und Yamaha-Ersatzfahrer Cal Crutchlow liegen hinter ihm. Binder als bester KTM-Fahrer auf Platz 7.



7. Runde: Bagnaia vor Quartararo, Marc Marquez, Martin, Zarco, Miller, Mir, Binder, Miguel Oliveira und Aleix Espargaro. Die Top-5 liegen innerhalb 1,1 sec, Regenflagge werden geschwenkt. Bastianini muss aufgeben, weil die Seitenverkleidung seiner Ducati davonflog.



8. Runde: Quartararo übernimmt die Führung von Bagnaia, auf der Start-Ziel-Geraden kann der Italiener mit der überragenden Leistung seiner Ducati aber mit Leichtigkeit kontern.



11. Runde: Die Top-10 sind innerhalb 4 sec.



13. Runde: Bagnaia, Quartararo und Marc Marquez können sich als Top-3 leicht von Martin und Zarco absetzen, dahinter ist eine Lücke von 1 sec zu Mir.



15. Runde: Bagnaia eine halbe Sekunde vor Quartararo und Marc Marquez, Martin auf Platz 4 fehlen 1,4 sec zu diesem Trio. Außerdem in den Top-10: Zarco, Mir, Miller, Binder, Aleix Espargaro und Oliveira.



18. Runde: Der WM-Zweite Zarco stürzt in Kurve 9 auf Platz 5 liegend!



20. Runde: Marquez überholt Quartararo und ist damit Zweiter.



22. Runde: Marquez geht kurz am Führenden Bagnaia vorbei, der Italiener kann aber kontern. Erneut werden Regenflaggen gezeigt, einige Kilometer entfernt vom Red Bull Ring schüttet es.



23. Runde: Sturz von Miguel Oliveira (Red Bull KTM). Rossi hat sich bis auf Platz 12 vorgearbeitet.



24. Runde: Es regnet! Miller kommt als Erster an die Box und wechselt auf das zweite Motorrad mit Regenreifen, Alex Rins (Suzuki) ebenfalls.



25. Runde: Die Spitze hat sich zusammengeschoben, Marquez führt vor Quartararo, Bagnaia, Martin, Binder und Mir. Binder übernimmt die Führung vor Aleix Espargaro, weil die Top-5 zum Motorradwechsel kommen.



26. Runde: Binder ist weiterhin auf Trockenreifen unterwegs und führt 5,4 sec vor Aleix Espargaro und 13,3 vor Rossi! Die Top-9 haben bislang auf den Motorradwechsel verzichtet.



27. Runde: Marc Marquez rutscht auf Platz 10 liegend aus und kehrt als 16. ins Rennen zurück.



28. Runde: Binder fährt mit Slick-Reifen auf nasser Strecke sensationell und gewinnt den Grand Prix von Österreich. Bagnaia und Martin fahren in der letzten Runde am halben Feld vorbei und erringen die Plätze 2 und 3! Es folgen Mir, Marini, Lecuona, Quartararo, Rossi, Alex Marquez und Aleix Espargaro in den Top-10.

Ergebnisse MotoGP Red Bull Ring, 15. August 2021:

1. Brad Binder, KTM

2. Pecco Bagnaia, Ducati

3. Jorge Martin, Ducati

4. Joan Mir, Suzuki

5. Luca Marini, Ducati

6. Iker Lecuona, KTM

7. Fabio Quartararo, Yamaha

8. Valentino Rossi, Yamaha

9. Alex Marquez, Honda

10. Aleix Espargaro, Aprilia

11. Jack Miller, Ducati

12. Danilo Petrucci, KTM

13. Takaaki Nakagami, Honda

14. Alex Rins, Suzuki

15. Marc Marquez, Honda

16. Pol Espargaro, Honda

17. Cal Crutchlow, Yamaha

– Miguel Oliveira, KTM

– Johann Zarco, Ducati

– Enea Bastianini, Ducati

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.