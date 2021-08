Valentino Rossi: 336 Seiten über seine Karriere

Mat Oxley ist ein früherer Rennfahrer, der heute als Autor und Journalist tätig ist. Er veröffentlicht 2022 ein Buch über das Rennfahrerleben von Valentino Rossi, der 2022 nicht mehr als Fahrer in der MotoGP fahren wird.

Es hat nicht lange gedauert, bis die ersten Verlage ein Werk über das Rennfahrerleben von Valentino Rossi ankündigen. Schon im Januar 2022 soll eines erscheinen, das teilte Inter Media Distribution mit. Autor ist der MotoGP-Kenner Mat Oxley, der auch für SPEEDWEEK.com tätig ist.

Der frühere Rennfahrer und Gewinner des Isle of Man TT schreibt seit 1980 über den Sport auf zwei Rädern und veröffentlichte bereits Werke über Mick Doohan und Rossi. Sein nun angekündigtes Werk beschäftigt sich mit den 25 Jahren, in denen die italienische Ikone in der WM fuhr. In dieser Zeit gewann Rossi 115 Mal, er holte neun Titel, stand 65 Mal auf der Pole-Position und drehte 96 schnellste Runden.

In diesem Buch, das in englischer Sprache erscheinen wird und 336 Seiten umfasst, ist alles dokumentiert. Kostenpunkt: 60 Euro. Es kann bereits vorbestellt werden.

«Il Dottore» erklärte vor dem ersten GP in Österreich seinen Rücktritt. Künftig wird er die Königsklasse als Teamchef begleiten. Aktuell ist er mit 28 Punkten WM-19.

Die Bilanz von Valentino Rossi in der Motorrad-WM:

1996: WM-9. auf Aprilia 125, 111 Punkte, ein GP-Sieg

1997: WM-1. auf Aprilia 125, 321 Punkte, elf Siege

1998: WM-2. auf Aprilia 250, 201 Punkte, fünf Siege

1999: WM-1. auf Aprilia 250, 309 Punkte, neun Siege

2000: WM-2. auf Honda 500, 209 Punkte, zwei Siege

2001: WM-1. auf Honda 500, 325 Punkte, elf Siege

2002: WM-1. auf Honda 990, 355 Punkte, elf Siege

2003: WM-1. auf Honda 990, 357 Punkte, neun Siege

2004: WM-1. auf Yamaha 990, 304 Punkte, neun Siege

2005: WM-1. auf Yamaha 990, 367 Punkte, elf Siege

2006: WM-2. auf Yamaha 990, 247 Punkte, fünf Siege

2007: WM-3. auf Yamaha 800, 241 Punkte, vier Siege

2008: WM-1. auf Yamaha 800, 373 Punkte, neun Siege

2009: WM-1. auf Yamaha 800, 306 Punkte, sechs Siege

2010: WM-3. auf Yamaha 800, 233 Punkte, zwei Siege

2011: WM-7. auf Ducati 800, 139 Punkte, kein Sieg

2012: WM-6. auf Ducati 1000, 163 Punkte, kein Sieg

2013: WM-4. auf Yamaha 1000, 237 Punkte, ein Sieg

2014: WM-2. auf Yamaha 1000, 295 Punkte, zwei Siege

2015: WM-2. auf Yamaha 1000, 325 Punkte, vier Siege

2016: WM-2. auf Yamaha 1000, 249 Punkte, zwei Siege

2017: WM-5. auf Yamaha 1000, 208 Punkte, ein Sieg

2018: WM-3. auf Yamaha 1000, 198 Punkte, kein Sieg

2019: WM-7. auf Yamaha 1000, 174 Punkte, kein Sieg

2020: WM-15. auf Yamaha 1000, 66 Punkte, kein Sieg

2021 zur Halbzeit: WM-19. auf Yamaha 1000, 17 Punkte, kein Sieg