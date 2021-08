Cal Crutchlow über Jake Dixon: «Ist er bereit?»

Yamaha-Ersatzfahrer Cal Crutchlow könnte beim Heimrennen in Silverstone für Maverick Viñales ins Werksteam wechseln. Eine Bestätigung gibt es nicht, Crutchlow äußert sich aber über seinen möglichen Ersatz Jake Dixon.

Von einer Begnadigung muss sich Maverick Viñales wohl verabschieden. Nachdem er vor dem zweiten Rennen in Spielberg vom Yamaha-Werksteam suspendiert worden war, weil er mutwillig versucht haben soll, den Motor zu zerstören, befindet sich der Spanier weiter im Wartestand.

SPEEDWEEK.com hatte bereits vergangene Woche darüber berichtet, dass Cal Crutchlow als eigentlicher Ersatz des verletzten Franco Morbidelli für den Grand Prix in England ins Werksteam wechseln könnte und Moto2-Pilot Jake Dixon den Platz seines Landsmanns bei Petronas SRT einnehmen könnte. Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Crutchlow möchte sich ebenfalls noch nicht äußern.

Allerdings sagte er über seinen Landsmann Dixon, der in dieser Moto2-Saison bislang große Probleme hat: «Ist er bereit, das Motorrad zu fahren? Das ist schwer zu sagen. Ich war in Österreich aber auch nicht bereit und bin gefahren. Ich denke, wenn er fährt, dann ist das gut für ihn. Silverstone ist eine flüssige Strecke. In Österreich ist es schwieriger. Wenn er in der MotoGP fahren wird, dann bin ich mir sicher, dass er es genießen wird.»

Dixon belegt momentan den 19. Platz in der Gesamtwertung. Immerhin fuhr er zuletzt zwei Mal nacheinander in die Punkte. Die Formkurve zeigt nach oben und für den britischen Motorrad-Rennsport wäre es wichtig, wenn ein Pilot aus dem Vereinigten Königreich wieder dauerhaft in der WM mitmischen würde. Denn nach Crutchlows Rückzug im Vorjahr fehlt zum ersten Mal seit 2010 ein Brite im Feld. Crutchlow hatte schon damals gesagt: «Das ist sehr schade. Es ist auch für die MotoGP schade, denn historisch hatten wir über die Jahre immer gute britische Piloten.»

Die Dorna würde einen Briten in der Startaufstellung ebenfalls begrüßen, denn wegen Silverstone, dem British-Talent-Cup und TV-Partner BT Sport spielt das Land eine wichtige Rolle in den Planungen der MotoGP-Vermarktungsgesellschaft.

Ergebnisse MotoGP Red Bull Ring, 15. August 2021:

1. Brad Binder (ZA), KTM, 28 Runden in 40:43,928 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +12,991 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +14,570

4. Joan Mir (E), Suzuki, +15,623

5. Luca Marini (I), Ducati, +17,831

6. Iker Lecuona (E), KTM, +17,952

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +19,650

8. Valentino Rossi (I), Yamaha, +20,150

9. Alex Márquez (E), Honda, +20,692

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +21,270

11. Jack Miller (AUS), Ducati, +28,144

12. Danilo Petrucci (I), KTM, +28,193

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,603

14. Alex Rins (E), Suzuki, +33,642

15. Marc Márquez (E), Honda, +38,459

16. Pol Espargaró (E), Honda, +43,384

17. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, +55,950

– Miguel Oliveira (P), KTM, 6 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 10 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 22 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.