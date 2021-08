Toprak Razgatlioglu: Besuch in Spielberg bei Yamaha

Toprak Razgatlioglu am Sonntag mit Fabio Quartararo

Der Türke Toprak Razgatlioglu hat ein Angebot von Petronas-Yamaha für die MotoGP-WM 2022 abgelehnt. In Spielberg besuchte der Superbike-Star trotzdem das Yamaha-Werksteam und WM-Leader Fabio Quartararo.

Am Samstag spazierte der 24-jährige Superbike-Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu mit seinem Manager Kenan Sofuoglu durch das Fahrerlager des Red Bull Rings. Der Red Bull-Athlet wurde in der Energy Station seines österreichischen Sponsors erblickt, machte sich dann aber auf den Weg zum Yamaha-Werksteam uns ließ sich für SPEEDWEEK.com mit Renndirektor Lin Jarvis und in der Box mit WM-Leader Fabio Quartararo und dessen Werks-Yamaha YZR-M1 ablichten.

Der Türke hatte bekanntlich vor zwei Monaten ein Angebot von Petronas-Yamaha für 2022 abgelehnt, er will zwei weitere Jahre in der Superbike-WM um den Titel fighten. Vorher hatte er im Rahmen des SBK-Events Valentino Rossi kennengelernt und ihn auf der Moto Ranch in Tavullia besucht.

Der Besuch auf dem Red Bull Ring wurde als Interesse an der MotoGP-WM gewertet, aber Toprak Razgatlioglu und Sofuoglo hatten die Einladung des österreichischen Energy Drink-Hersteller aus einem anderen Grund angenommen. «Wir drücken hier unseren Landsmann Deniz Öncü aus dem Tech3-KTM-Team die Daumen», erklärte die beiden Türken.

Öncü enttäuschte seine Landsleute nicht und kämpfte im Moto3-Rennen bis zum Finish um den Sieg. Am Ende verlor er als Zweiter gegen Sieger Sergio Garcia (GASGAS) nur um 0,027 Sekunden!