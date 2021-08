Brad Binder: «Das Glück begünstigt die Mutigen»

Brad Binder hat lange auf seinen zweiten Sieg in der MotoGP-Klasse warten müssen. Den Erfolg in Spielberg hat er sich aber redlich verdient, denn er bewies bei der Wetterlotterie viel Mut und wurde dafür belohnt.

Brad Binders Vater Trevor gab seinem Sohn einen Rat mit auf den Weg. «Das Glück begünstigt die Mutigen», hatte er gesagt und KTM-Pilot Brad nahm sich diese Lebensweisheit zu Herzen. Er blieb mit Trockenreifen auf der Strecke, während die Konkurrenz die Reifen wechselte und wurde mit dem Sieg in Spielberg belohnt.

Bei MotoGP.com sagte er im Nachgang, dass auch Moto3-Pilot und Bruder Darryn seinen Anteil hatte: «Er sagte mir, dass man auch mit Trockenreifen ordentlich Grip hat. Ich habe vor der letzten Runde mitbekommen, dass ich auf den Zweiten neun Sekunden Vorsprung hatte. Ich wusste aber nicht, ob dieser auf Regen- oder Trockenreifen unterwegs war. Wenn er auf Regenreifen gewesen wäre, dann hätte mein Vorsprung wahrscheinlich nicht gereicht.»

Das hat es aber und im Ziel betrug sein Vorsprung auf Francesco Bagnaia sogar zwölf Sekunden. «Das Problem war auch nicht der Grip», ergänzte der Südafrikaner. «Ich hatte keine Kontrolle über die Bremsen. Ich konnte gar nicht Vollgas geben und es gab einige Momente, bei denen ich dachte: Das war es jetzt.»

Die Rennkommissare wollten Binder auch noch eine Drei-Sekunden-Strafe aufbrummen. Diese hätte zwar auch für den Sieg gereicht, letztendlich wurde sie aber auch wieder revidiert. Binder beschäftigte sich damit nicht. Er sagte: «Ich habe eine Möglichkeit gesehen, als alle anderen vor mir in die Box gingen. Ich nahm das Risiko auf mich. Ich hätte aber auch stürzen können. Am Ende ging mein Glücksspiel auf. Das ist so ein wichtiger Grand Prix für uns, für KTM und für Red Bull. Es war wichtig, zu gewinnen. Das ist ein unglaubliches Gefühl.»

Auch für Binders Selbstvertrauen war der Sieg von großer Bedeutung, denn in dieser Saison hinkte er den eigenen Erwartungen etwas hinterher. «Ich habe das gebraucht. Ich habe nach dem Podium gegriffen und wollte nicht ohne Treppchenplatz abreisen. Ich bin wirklich froh, dass es geklappt hat. So habe ich es mir in der Nacht vor dem Rennen vorgestellt», sagte der neue WM-Sechste überglücklich. Damit ist er der beste KTM-Pilot in der Gesamtwertung.

Ergebnisse MotoGP Red Bull Ring, 15. August 2021:

1. Brad Binder (ZA), KTM, 28 Runden in 40:43,928 min

2. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +12,991 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +14,570

4. Joan Mir (E), Suzuki, +15,623

5. Luca Marini (I), Ducati, +17,831

6. Iker Lecuona (E), KTM, +17,952

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +19,650

8. Valentino Rossi (I), Yamaha, +20,150

9. Alex Márquez (E), Honda, +20,692

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +21,270

11. Jack Miller (AUS), Ducati, +28,144

12. Danilo Petrucci (I), KTM, +28,193

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,603

14. Alex Rins (E), Suzuki, +33,642

15. Marc Márquez (E), Honda, +38,459

16. Pol Espargaró (E), Honda, +43,384

17. Cal Crutchlow (GB), Yamaha, +55,950

– Miguel Oliveira (P), KTM, 6 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 10 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 22 Runden zurück

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.