Paolo Simoncelli: Rossi wie Schumacher und Maradona 19.08.2021 - 09:50 Von Mario Furli

© Schiel Valentino Rossi verabschiedet sich von seinen Fans in Österreich © Da Rin Paolo Simoncelli Zurück Weiter

An Gesprächsthemen mangelte es beim Spielberg-Doppel nicht, so kündigte Valentino Rossi bekanntlich seinen Rücktritt an. SIC58-Teambesitzer Paolo Simoncelli fand schöne Worte für den 42-jährigen MotoGP-Superstar.