Offiziell: Sepang-GP 2021 abgesagt, Misano übernimmt

Nun ist es offiziell: Auch 2021 findet kein Motorrad-Grand-Prix in Malaysia statt. Als Ersatz werden die MotoGP-Asse am 24. Oktober ein weiteres Rennen auf dem Misano World Circuit austragen.

Motorradweltverband FIM, Teamvereinigung IRTA und Promoter Dorna Sports teilten am heutigen Donnerstag mit, dass der Grand Prix in Sepang aufgrund der anhaltenden Covid-19-Einreisebeschränkungen in Malaysia (SPEEDWEEK.com berichtete) abgesagt werden muss.

Alle Beteiligten freuen sich aber darauf, 2022 wieder auf den Sepang International Circuit zurückzukehren, hieß es in der kurzen Mitteilung.

Als Ersatz wir es einen zweiten Event in Misano geben, wo schon am 19. September der «Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini» gefahren wird. Die italienische Rennstrecke an der Adriaküste übernimmt den eigentlich für Sepang vorgesehenen Termin vom 22. bis 24. Oktober.

Der aktuelle MotoGP-Kalender 2021 (Stand 19. August)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Circuit of the Americas/USA

24. Oktober: Misano/I

07. November: Portimão/P

14. November: Valencia/E



* Nachtrennen