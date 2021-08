Offiziell: MotoGP-Debüt von Jake Dixon in Silverstone

Am Freitagvormittag bestätigte Yamaha die Vertragsauflösung mit Maverick Viñales mit sofortiger Wirkung, nun ist auch geregelt, wer beim nächsten MotoGP-Rennen welche M1 steuern wird.

Cal Crutchlow hätte eigentlich drei Rennen als Ersatzmann für den am Knie operierten Petronas-Yamaha-Piloten Franco Morbidelli einspringen sollen. Die Suspendierung von Maverick Viñales nach dem Steiermark-GP und die inzwischen vollzogene Vertragsauflösung zwischen dem Spanier und dem japanischen Hersteller sorgte nun aber für eine Planänderung.

So wird der dreifache MotoGP-Sieger und Yamaha-Testfahrer bei seinem Heimrennen in Silverstone die Werks-M1 von Viñales steuern, dafür bekommt ein weiterer Brite seine MotoGP-Chance: Jake Dixon aus dem Moto2-Team von Petronas Sprinta wird die Yamaha von Morbidelli übernehmen. Was schon in Spielberg durchgesickert war, ist nun also offiziell.

«Es ist mein Lebenstraum, es in die MotoGP zu schaffen. Dass ich die Möglichkeit bekomme, es in diesem Jahr für einen Grand Prix zu tun, auf dem Motorrad, das ich immer wollte – die Yamaha M1 – und noch dazu im Heimrennen, ist besonders», schwärmte der 25-Jährige aus Dover.

«Es wird sehr schwierig, aber ich freue mich darauf, auf das große Bike zu springen. Ich konnte zuletzt gar nicht mehr schlafen, weil ich immer daran denken musste. Es ist ein Traum, der wahr wird. Ich werde alles geben, um es für das Team so gut wie möglich zu machen. Ich möchte mich bei ihnen für diese Gelegenheit bedanken, auch Yamaha», ergänzte Dixon. «Ich habe mir keine Ziele gesetzt, ich möchte es einfach nur genießen und so viel Erfahrung wie möglich sammeln.»

Wer für Dixon auf die Kalex springt, will Petronas SRT in Kürze ebenfalls bekanntgeben.