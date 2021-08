Silverstone-GP 2021: Achtung, ungewohnter Zeitplan!

Die MotoGP ist zurück in Silverstone

Die nächste GP-Woche für die MotoGP-Stars bricht an, die Rückkehr nach Silverstone steht bevor. Fans sollten vor allem wegen der Zeitverschiebung einen genauen Blick auf das Programm werfen.

Nach 23 Jahren Pause machte der MotoGP-Zirkus seit 2010 wieder regelmäßig in Silverstone Halt. Allerdings fand in den vergangenen drei Jahren nur ein Renntag statt: Starke Regenfälle und eine nach der Neuasphaltierung mangelhafte Drainage führten 2018 zur Absage, im Vorjahr fand der Britische Grand Prix Corona-bedingt nicht statt.

Der bisher letzte Sieger auf der 5,9 km langen britischen Rennstrecke mit acht Links- und zehn Rechtskurven ist damit Alex Rins: 2019 kreuzte der Suzuki-Werksfahrer die Ziellinie gerade einmal 0,013 sec vor dem späteren Weltmeister Marc Márquez.

Fabio Quartararo, dessen Silverstone-Rennen vor zwei Jahren schon in der ersten Kurve endete, kommt dieses Mal als WM-Leader und mit einem Lokalmatador als Teamkollegen, Cal Crutchlow, nach Großbritannien. Der französische Yamaha-Star verfügt über ein 47-Punkte-Polster auf Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati) und Joan Mir (Suzuki).

Neben Crutchlow erleben die britischen Fans am Wochenende die MotoGP-Premiere von Jake Dixon. Der 25-Jährige aus Dover bekommt bei Petronas SRT eine Chance, nachdem der Vertrag zwischen Yamaha und Maverick Viñales mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden war und der offizielle Testfahrer die Lücke im Werksteam ausfüllen muss.

Aufgepasst: Wegen der einstündigen Zeitverschiebung beginnen die Sessions für Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz später als gewohnt. Am Renntag sind die MotoGP-Asse (Start 14 Uhr) zudem ebenfalls vor der Moto2-WM (Start 15.30 Uhr) dran, denn um 15 Uhr fällt in Spa-Francorchamps der Startschuss für den Großen Preis von Belgien der Formel 1.

Der Zeitplan für den Silverstone-GP 2021 (MESZ):

Freitag, 27. August 2021

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP1

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP1

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP1



14.15 – 14.55 Uhr: Moto3, FP2

15.10 – 15.55 Uhr: MotoGP, FP2

16.10 – 16.50 Uhr: Moto2, FP2



Samstag, 28. August 2021

10.00 – 10.40 Uhr: Moto3, FP3

10.55 – 11.40 Uhr: MotoGP, FP3

11.55 – 12.35 Uhr: Moto2, FP3



13.35 – 13.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

14.00 – 14.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

14.30 – 15.00 Uhr: MotoGP, FP4

15.10 – 15.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

16.10 – 16.35 Uhr: Moto2, Qualifying 1

16.35 – 16.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Sonntag, 29. August 2021

10.00 – 10.20 Uhr: Moto3, Warm-up

10.30 – 10.50 Uhr: MotoGP, Warm-up

11.00 – 11.20 Uhr: Moto2, Warm-up



Startzeiten

12.20 Uhr: Moto3, Rennen (17 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (20 Runden)

15.30 Uhr: Moto2, Rennen (18 Runden)