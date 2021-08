Brad Binder (KTM): Dank Oliveira ein besserer Fahrer

KTM hält nun bei fünf MotoGP-Siegen, die allesamt das aktuelle Werks-Duo Brad Binder und Miguel Oliveira holte. Der Österreich-GP-Sieger musste sich in der laufenden Saison allerdings zunächst in Geduld üben.

Während Miguel Oliveira mit einem Highsider im FP1 des Steiermark-GP unglücklich in die zweite Saisonhälfte startete und im Spielberg-Doppel zweimal ohne Punkte blieb (Reifenproblem und Sturz), holte Brad Binder beim Heimspiel von Red Bull und KTM mit den Plätzen 4 und 1 die Kohlen aus dem Feuer.

Seit seinem unglaublichen Regensieg auf Slick-Reifen ist der 26-jährige Südafrikaner als neuer WM-Sechster der bestplatzierte KTM-Pilot in der MotoGP-Tabelle. Dabei hatte ihn Oliveira vor der Sommerpause mit dem Sieg in Montmeló und zwei zweiten Plätzen in Mugello und auf dem Sachsenring noch überstrahlt.

War es für Binder in dieser Situation schwierig, die Ruhe zu bewahren und auf seinen Moment zu warten? «Das Positive an diesen Rennen war für mich, dass ich sehen konnte, dass das Motorrad dazu in der Lage war, dass ich nur noch an mir selbst arbeiten musste», entgegnete der Brünn-Sieger von 2020. «Das macht es viel einfacher, wenn du siehst, wie es ein anderer schafft, und du nur härter arbeiten musst, um sicherzustellen, dass du es auch schaffen kannst», bekräftigte Brad.

«Es ist immer großartig, einen Teamkollegen zu haben, der super schnell ist. Das hält dich auf Trab und gleichzeitig lernst du daraus», betonte der Red Bull-KTM-Werksfahrer mit Blick auf seinen Stallgefährten Oliveira. «Ich glaube, am Ende macht es mich sicherlich zu einem besseren Fahrer.»

Übrigens nicht erst seit diesem Jahr, denn Binder und Oliveira, beide Jahrgang 1995, waren schon in der Moto3- und Moto2-Klasse insgesamt drei Saisonen lang Teamkollegen in der Talentschmiede von Aki Ajo.

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.