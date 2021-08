Bagnaia & Miller: Was gelingt Ducati in Silverstone?

Die Erfolgsbilanz von Ducati in den MotoGP-Rennen von Silverstone ist noch ausbaufähig. Das wissen vor dem Britischen Grand Prix 2021 auch die Werksfahrer Pecco Bagnaia und Jack Miller.

«Im letzten Rennen auf dem Red Bull Ring waren wir einmal mehr sehr nahe dran am Sieg, das ist die Bestätigung dafür, dass wir gut arbeiten», betonte Francesco «Pecco» Bagnaia nach dem zweiten Platz im Flag-to-Flag-Spektakel vor zehn Tagen. «Jetzt liegen wir in der WM auf Rang 2 und es ist sehr wichtig, dass wir weiter konstant sind, damit wir uns der Spitze des Klassements so weit wie möglich annähern.»

Allerdings verfügt Yamaha-Werksfahrer und WM-Leader Fabio Quartararo vor dem anstehenden Silverstone-GP über ein 47-Punkte-Polster. Auf der 5,9 km langen GP-Strecke hat Ducati erst einen MotoGP-Sieg vorzuweisen: 2017 durch Andrea Dovizioso. Dazu kommen nur zwei weitere Podestplätze aus dem Jahr 2015, als Dovizioso hinter Danilo Petrucci (damals auf der Pramac-Ducati) Dritter wurde.

«Silverstone ist eine Strecke, die den Eigenschaften unseres Motorrads weniger entgegenkommt als die Piste von Zeltweg», weiß Pecco, der erst ein MotoGP-Rennen auf der britischen GP-Strecke bestritten hat und in seinem Rookie-Jahr Elfter wurde. Gleichzeitig beteuerte der Italiener: «Wenn wir aber von den freien Trainings am Freitag an konzentriert sind, können wir konkurrenzfähig sein. Wie immer wird in England auch das Wetter eine wichtige Rolle spielen, man muss bereit sein, um sich bei allen Streckenverhältnissen anzupassen.»

Sein Teamkollege Jack Miller erwischte mit einem Sturz und einem elften Platz in Spielberg keinen guten Start in die zweite Saisonhälfte. Als WM-Fünfter hängt er nun schon 76 Punkte zurück.

«Die vergangenen zwei Rennen in Österreich sind nicht unbedingt so verlaufen, wie wir es erhofft hatten. Daher kommen wir nach Silverstone und sind entschlossen, ein neues Kapitel aufzuschlagen und ein gutes Ergebnis einzufahren», gab sich der zweifache Saisonsieger kämpferisch. «2019, im bisher letzten Silverstone-GP, hatte ich es in die erste Startreihe geschafft. Ich hatte das Gefühl, ein gutes Rennen zeigen zu können, aber leider hat das ein Problem verhindert.»

Übrigens: Obwohl der Australier vor zwei Jahren wegen des Startunfalls zwischen Dovizioso und Quartararo zurückfiel, ist der achte Rang aus dem Britischen Grand Prix 2019 sein bisher bestes MotoGP-Ergebnis in Silverstone.

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.