Fabio Quartararo (Yamaha): «Ich liebe Silverstone»

Cal Crutchlow: Ab Silverstone in Yamaha-Werksfarben

Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo hofft, beim Silverstone-GP seine WM-Führung weiter auszubauen. Cal Crutchlow als Ersatzmann für den entlassenen Maverick Viñales blickt ebenfalls voller Vorfreude auf seinen Heim-GP.

Mit 47 Punkten Vorsprung reist Fabio Quartararo als WM-Führender nach Silverstone, einer Strecke, die dem Franzosen liegt: «Ich liebe die Strecke. 2019 haben wir hier einen großen Leistungssprung gemacht.» Doch damals endete das Rennen des Yamaha-Piloten bereits in der ersten Kurve, nachdem er unsanft per Highsider im Kies gelandet war.

Für den diesjährigen GP hat der 22-Jährige ambitionierte Ziele: «Das Rennen wird sicher gut werden, solang die Wetterbedingungen stimmen. Falls es regnet, müssen wir schauen was passiert», erklärte Quartararo, der in Spielberg bei einsetzendem Regen Platz 7 ins Ziel rettete. «Mein Ziel ist es, um den Sieg zu kämpfen, da das eine meiner Lieblingsstrecken ist.»

Ab diesem Wochenende neu an der Seite des Franzosen: Cal Crutchlow. Der Brite ersetzte bei beiden Österreich-Rennen den verletzten Franco Morbidelli (Petronas Yamaha). Nun darf er auf der M1 des Werksteams Platz nehmen, wo er als Ersatzmann für den entlassenen Maverick Viñales tätig wird.

Der 35-Jährige stand in England 2016 als Zweiter bereits auf dem Podest und freut sich daher umso mehr, bei seinem Heim-GP mit am Start sein zu dürfen: «Ich bin sehr froh, diese Chance bekommen zu haben. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darüber, dass ich mit meinem Test-Crew Chief Silvano Galbusera und all den anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten darf», gab sich der Yamaha-Testfahrer begeistert.

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.