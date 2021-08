Valentino Rossi (Yamaha): «Musst mit allem rechnen»

Valentino Rossi sagt über Silverstone: «Die Runde ist lang und bietet alles, was das Herz begehrt»

Petronas-Yamaha-Star Valentino Rossi konnte auf dem Silverstone Circuit schon einige Erfolge feiern. Vor seinem WM-Abschied hofft der neunfache Champion auf einen weiteren starken Auftritt in Grossbritannien.

Nachdem die Corona-Krise die Durchführung des Grossbritannien-GP im vergangenen Jahr verhindert hat, kehrt der MotoGP-Tross an diesem Wochenende wieder auf den englischen Traditionskurs zurück. Sehr zur Freude von Valentino Rossi, der damit die Chance bekommt, vor seinem MotoGP-Abschied noch einmal vor den britischen Fans zu glänzen.

Auf dem Silverstone Circuit hat der neunfache Weltmeister, der seine WM-Karriere nach der laufenden Saison beendet, 2015 den Sieg in der MotoGP-Klasse eingefahren. 2014, 2016 und 2017 wurde er jeweils Dritter. Den Grossbritannien-GP konnte Rossi in seiner bisherigen Karriere bereits sechs Mal für sich entscheiden, zwölf Mal stand er auf dem Podium und vier Mal durfte er von der Pole losfahren.

Entsprechend zuversichtlich blickt der 42-Jährige auf das anstehende Rennwochenende. «Ich mag Silverstone sehr, es ist ein grossartiger Rundkurs und eine meiner Lieblingsstrecken. Die Runde ist lang und bietet alles, was das Herz begehrt – schnelle, mittelschnelle und sehr technische Stellen. Wir sind normalerweise ziemlich stark unterwegs, deshalb hoffe ich, dass es auch in diesem Jahr gut laufen wird», erklärt er.

«Ich hoffe auch, dass uns die Wettergötter gute Bedingungen bescheren werden. Die Vorhersage sieht derzeit ganz okay aus, aber du musst in Silverstone mit allem rechnen. Das Rennen kann auf trockener Piste beginnen und im Nassen enden. Aber ich freue mich wirklich auf die Rückkehr auf diese Strecke», fügt Rossi an.

Der junge Engländer Jake Dixon, der auf der Yamaha von Franco Morbidelli ausrücken darf, kann es auch kaum erwarten. Er weiss: «Das wird kein einfaches Wochenende, denn ich werde beim Heimrennen zum ersten Mal auf dem Bike unterwegs sein.» Gleichzeitig betont er: «Ich freue mich schon riesig darauf. Es ist immer aufregend, vor heimischer Kulisse zu fahren, aber diesmal wird es etwas ganz Spezielles.»

«In Silverstone ist die Unterstützung der Fans immer überwältigend und ich liebe die Strecke. Es wird sicherlich eine grossartige Erfahrung. Dass ich die Strecke kenne und die Fans dabei sind, wird mir sicher helfen, aber ich verfolge kein spezifisches Ziel, ich werde es einfach nur geniessen», kündigte der 25-Jährige, der über keinerlei MotoGP-Erfahrung verfügt, an.

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.