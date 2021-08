Dani Pedrosa: «Schätze Valentino Rossi noch mehr»

Bei seinem Wildcard-Auftritt in Spielberg gab es für Dani Pedrosa (35) auf und neben der Rennstrecke ein Wiedersehen mit seinem einstigen MotoGP-Rivalen Valentino Rossi (42). Der gegenseitige Respekt ist groß.

«Ich bin jetzt 35, Valentino ist noch älter. Ich weiß, wie schwierig es ist, gegen die Jungen zu bestehen, wenn du älter wirst», stellte Dani Pedrosa nach seinem Wildcard-Einsatz beim Steiermark-GP und dem zehnten Platz fest. «Wenn du noch jung bist und man dir das sagt, meinst du nur ‚Ja, ja‘. Du weißt aber nicht, dass es so anders ist. Erst wenn du es am eigenen Leib erfährst, realisierst du es. Es ist schon ziemlich anders. Ich schätze jetzt noch mehr, was er in der letzten Zeit geleistet hat, selbst wenn seine Ergebnisse nicht mehr die von früher sind. Ich schätze seinen Einsatz, weil es immer schwieriger wird, je älter du wirst.»

Ist es gegen die jungen Wilden tatsächlich so schwierig? «Ja, das Level ist wirklich sehr hoch», stimmte Rossi dem «kleinen Samurai» zu. «In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Situation in vielerlei Hinsicht verändert. Es fängt damit an, dass es natürlich körperlich einfacher ist, wenn du jünger bist – das Training und die Opfer, die du bringen musst, wenn du 20 Jahre alt bist, ist es einfacher. Dann sind alle von Anfang an sehr stark unterwegs, die Rennen sind sehr eng, alle sind von der ersten Runde an wirklich aggressiv. Das macht es wirklich kompliziert, es ist nicht einfach.»

«Man muss aber auch sagen, dass Pedrosa ein Wörtchen mitgeredet hat. Er war stark unterwegs und holte in den letzten Runden auch auf», meinte der neunfache Weltmeister zum Renncomeback einer seiner großen Rivalen nach 955 Tagen.

Der 42-jährige Italiener, der seine MotoGP-Karriere am Ende des Jahres beenden wird, sprach von einem «beeindruckenden Comeback» und zollte dem KTM-Testfahrer Respekt: «Er ist immer noch sehr schnell und konkurrenzfähig. Ich habe gesehen, dass er noch immer den klassischen Pedrosa-Stil fährt: Sehr sauber, hart auf der Bremse, aber trotzdem immer sehr sanft... Sie haben in Spielberg viel getestet, in der Hinsicht war er bereit, aber trotzdem: Nach drei Jahren abseits des Renngeschehens diesen Speed zu zeigen, ist ziemlich beeindruckend. Ich muss Dani gratulieren.»

Dazu meinte Pedrosa lächelnd: «Der Stil kann sich zwar mit der Zeit etwas verändern, ist im Grunde aber etwas, mit dem du geboren wirst. Dein Stil ist nur dein Stil.»

«Es war gut, wie wir uns im FP4 gegenseitig gefolgt sind, es war ein bisschen so wie in den alten Zeiten», ergänzte der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister und verwies auf die gemeinsamen Runden, die er und Rossi in Spielberg abgespult hatten.