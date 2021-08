Aprilia: Lorenzo Savadori in Silverstone mit dabei

Nach der vor zweieinhalb Wochen erlittenen Knöchelverletzung reiste Aprilia-Pilot Lorenzo Savadori am heutigen Mittwoch zum Grand Prix nach Silverstone, wo er sein Comeback geben will.

Der Feuerball in der Kurve 3 des Red Bull Rings hatte beim Steiermark-GP für furchterregende Bilder gesorgt, zumindest verursachten die Flammen nur Sachschaden – wenn auch im siebenstelligen Bereich.

Dani Pedrosa stand für den Neustart erneut im Grid. Lorenzo Savadori, der auf die am Boden liegende RC16 des Spaniers gekracht und abgeflogen war, musste allerdings verletzt abreisen: Der rechte Fußknöchel des Italieners war gebrochen und wurde am 9. August in der «Azienda Ospedaliero-Universitaria» von Parma operativ fixiert.

Das erklärte Ziel war ein Comeback in Silverstone – und das will Savadori, der den Platz im Aprilia-Werksteam für 2022 fix an Maverick Viñales abgeben muss, auch umsetzen.



«Die Verletzung liegt noch nicht so weit zurück, aber ich werde mich morgen einer Kontrolle unterziehen, um die Situation zu überprüfen und die Freigabe fürs Rennfahren zu erhalten», kündigte er am Mittwoch an. «Ich kann es kaum erwarten, wieder auf das Motorrad zu steigen und zu sehen, wie mein Knöchel reagieren wird, wenn es um die Kraft und die Schmerzen geht. Ich werde die Zähne zusammenbeißen müssen, aber ich bin bereit, dieses Wochenende anzugehen.»

Zur körperlichen Verfassung kommt erschwerend hinzu: «Ich kenne Silverstone nicht gut, ich bin dort zuletzt 2013 gefahren, aber es ist eine schnelle und schöne Strecke», so der MotoGP-Rookie.

Immerhin ist Aprilia-Speerspitze Aleix Espargaró überzeugt: «Ich glaube, dass die Strecke, lang und technisch, gut zu den Eigenschaften der RS-GP passt.»

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.