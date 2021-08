Márquez bei Manchester City: Austausch mit Guardiola 25.08.2021 - 19:41 Von Mario Furli

© motogp.com Marc Márquez, Pep Guardiola und Alex Márquez © motogp.com Die Honda-Piloten im Gespräch mit Rodri und Ferran Torres © motogp.com Mit der Mannschaft: Ederson, Doyle, Dias, Alex Márquez, Silva Bottom in der oberen Reihe. Untere Reihe: Torres, Gündogan, Marc Márquez, Zinchenko Zurück Weiter

Marc Márquez legte in Begleitung seines Bruders Alex auf dem Weg zum nächsten MotoGP-Wochenende in Silverstone am Mittwoch einen Zwischenstopp beim Fußballclub Manchester City ein.