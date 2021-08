Offiziell: Viñales sitzt nächste Woche auf der RS-GP

Was bereits durchgesickert war, bestätigte Aprilia nun auch offiziell: Neuzugang Maverick Viñales wird am 31. August und 1. September in Misano Adriatico erstmals die RS-GP testen.

Seit dem 16. August ist offiziell, dass Maverick Viñales die MotoGP-WM 2022 für das Aprilia-Werksteam bestreiten wird. Sein Yamaha-Vertrag wurde nach der Suspendierung in Spielberg in der vergangenen Woche mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Somit steht es dem 26-jährigen Spanier frei, schon in dieser Saison sein künftiges Arbeitsgerät zu testen.

Das nutzt der Hersteller aus Noale auch umgehend: Die ersten gemeinsamen Testfahrten werden am kommenden Dienstag und Mittwoch auf der GP-Strecke von Misano stattfinden. Das bestätigte Aprilia am heutigen Donnerstag offiziell. So werde Viñales mit Blick auf 2022 Schritt für Schritt in das Team eingegliedert, hieß es in der Pressemitteilung.

Aprilias Technischer Direktor Romano Albesiano erklärte dazu: «Aus technischer Sicht ist es immer spannend, die Eindrücke eines Fahrers zu hören, der erstmals auf dein Motorrad steigt – vor allem wenn es sich um einen Champion wie Maverick handelt, den wir mit Freude in der Familie von Aprilia Racing willkommen heißen.»

«Klarerweise sieht das erste Herantasten eine Phase der praktischen Anpassung vor, dabei geht es um die Ergonomie und die Vorlieben, von denen wir wissen, dass sie bei jedem Fahrer unterschiedlich sind», ergänzte Albesiano. «Ich bin aber überzeugt, dass das Talent und der Speed von Maverick von Anfang an sichtbar werden.»

Wie das weitere Programm nach dem Misano-Test aussieht, ließ Aprilia noch offen.