Aleix Espargaró über Viñales: «Wird sich wohlfühlen»

So sehr Aleix Espargaró sich darüber freut, dass Maverick Viñales zeitnah zum ersten Mal auf der Aprilia RS-GP sitzen wird, so sehr freut er sich auch darüber, seinen spanischen Landsmann zu schlagen.

Sein eigenes Befinden rund um den Silverstone-GP spielte bei der Presserunde von Aleix Espargaró kaum eine Rolle. Der Spanier, der für Aprilia fährt, konnte sich ausgiebig zu seinem neuen Teamkollegen Maverick Viñales äußern. Schon in Misano wird der ehemalige Yamaha-Pilot zum ersten Mal für seinen neuen Arbeitgeber testen.

Espargaró ist davon angetan: «Ich bin froh darüber, dass die Gerüchte des letzten Jahres endlich vorbei sind und Aprilia mit Maverick einen Top-Fahrer verpflichten konnte. Es ist nicht schön, wie es bei ihm und Yamaha gelaufen ist, aber gleichzeitig freue ich mich darauf, dass er bald bei uns ist und ich bin davon überzeugt, dass er auf Anhieb schnell sein wird.»

Espargaró und Viñales verstehen sich gut, stehen fast täglich miteinander in Kontakt. «Wir haben in den letzten Tagen natürlich mehr über das Motorrad gesprochen. Ich denke, die RS-GP 21 ist einer Yamaha ähnlich. Trotzdem muss er sich umgewöhnen, wenn er zum ersten Mal Gas gibt. Auch die Verbindung zum Motor wird anders sein und auch der Abtrieb wird eine Umgewöhnung sein, aber ich denke er wird sich wohlfühlen und in Misano hat er ein gutes Testteam bei sich.»

Wie beurteilt er die Kräfteverhältnisse bei Aprilia 2022? «Wenn ich Aprilia sehe, dann sehe ich auch mich. Ich fahre besser als je zuvor. Natürlich fehlen mir im Vergleich zu Maverick die Siege und Podestplätze, aber er wird leiden und es nicht einfach haben, um auf einem Level mit mir zu sein», sagt Espargaró. Außerdem ergänzt er: «Es ist hilfreich, wenn er Rennen fährt und ich denke, er wird versuchen, in Aragón dabei zu sein.»

Über Silverstone sagt Espargaró: «Ich habe den Kurs vermisst. Es ist eine lange und technische Strecke, auf der man die Leistung der MotoGP-Maschine ausnutzen kann. Als wir das letzte Mal dort gefahren sind, war ich im Rennen ziemlich konkurrenzfähig und ich denke auch, dass die Strecke gut zur Charakteristik der Maschine passt, also freue ich mich darauf, wieder auf die Strecke zu gehen.» Allerdings wurde er beim letzten Auftritt von einem technischen Problem gestoppt.

Stand Fahrer-WM nach 11 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 181 Punkte. 2. Bagnaia 134. 3. Mir 134. 4. Zarco 132. 5. Miller 105. 6. Binder 98. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 67. 10. Martin 64. 11. Marc Márquez 59. 12. Nakagami 55. 13. Rins 44. 14. Alex Márquez 41. 15. Pol Espargaró 41. 16. Morbidelli 40. 17. Bastianini 31. 18. Petrucci 30. 19. Rossi 28. 20. Marini 27. 21. Lecuona 24. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 212 Punkte. 2. Yamaha 209. 3. KTM 152. 4. Suzuki 138. 5. Honda 104. 6. Aprilia 68.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 276 Punkte. 2. Ducati Lenovo 239. 3. Pramac Racing 200. 4. Red Bull KTM Factory Racing 183. 5. Suzuki Ecstar 178. 6. Repsol Honda 107. 7. LCR Honda 96. 8. Aprilia Racing Team Gresini 71. 9. Petronas Yamaha SRT 68. 10. Esponsorama Racing Ducati 58. 11. Tech3 KTM Factory Racing 54.