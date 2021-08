Silverstone FP1: Marc Márquez stürzte mit 274 km/h

Das erste freie MotoGP-Training wurde nach einem schweren Sturz von Marc Márquez 2 min vor dem Ende gestoppt. Doch der Honda-Star behielt die Bestzeit!

Beim Silverstone-GP mischten mit Cal Crutchlow im Monster Yamaha-Factory Team und mit Jake Dixon bei Petronas-Yamaha gleich zwei britische Fahrer mit. Nach sieben der 45 Minuten hielt sich Fabio Quartararo mit 2:03,147 min an erster Stelle vor Miller, Rins, Aleix Espargaró, Alex Márquez, Zarco, Nakagami, Mir, Marc Márquez, Pol Espargaró, Petrucci, Bastianini, Martin, 14. Crutchlow, + 3,455 sec. Übrigens: WM-Leader Fabio Quartararo hat nicht die besten Erinnerungen an seinen MotoGP-Auftritt in England 2019, denn er stürzte damals im Rennen gleich in der ersten Kurve.

Bei Halbzeit lag Repsol-Honda-Star Marc Márquez mit 2:01,135 min auf Platz 1 vor Nakagami (+ 0,169 sec) und Quartararo (+ 0,185 sec).

Sieben Minuten vor dem Ende lag Marc Márquez immer noch mit 2:00,941 min an erster Stelle vor Quartararo (+ 0,360 sec), Miller, Pol Espargaró, Aleix Espargaró, Rins, Bagnaia, Zarco, Patrucci, Alex Márquez. 11. Nakagami. 12. Martin 13. Binder, + 1,170 sec. 14. Rossi, + 1,393 sec. 15. Crutchlow.

Nach Alex Márquez stürzte auch Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin, ihn erwischte es in den Kurven 11 und 12 drei Minuten vor dem Ende, als er 13. Stelle lag.

Dann stürzte Marc Márquez im fünften Gang bei ca. 280 km/h über das Vorderrad bei der Anfahrt zur Kurve 3. Sein Motorrad wurde schwer beschädigt und lag auf der Strecke. Das FP1 wurde mit der roten Flagge gestoppt. 1:57 min waren noch zu fahren. Nach dem Re-Start reichte die Zeit nicht für eine fliegende Runde, nur mehr für ein paar Trainings-Starts.

Honda zeigte sich auf dem Silverstone Circuit stark verbessert: Drei Fahrer in den Top-Ten.

Ergebnis FP1

1. Marc Márquez, Honda, 2:00,941

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,350 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,360

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,395

5. Miller, Ducati, + 0,468

6. Nakagami, Honda, + 0,481

7. Rins, Suzuki, + 0,655

8. Bagnaia, Ducati, + 0,842

9. Zarco, Ducati, + 0,854

10. Alex Márquez, Honda, + 0,929

11. Petrucci, KTM, + 1,015

12. Crutchlow, Yamaha, + 1,025

13. Martin, Ducati, + 1,161

14. Binder, KTM, + 1,170

15. Mir, Suzuki, + 1,278

16. Rossi, Yamaha, + 1,393

17. Lecuona, KTM, + 1,459

18. Bastianini, Ducati, + 1,585

19. Oliveira, KTM, + 1,679

20. Marini, Ducati, + 2,255

21. Dixon, Yamaha, + 2,998

22. Savadori, Aprilia, + 6,758

Moto3-Ergebnis, Silverstone, FP1 (27. August):

1. Fenati, Husqvarna, 2:12,196 min

2. Alcoba, Honda, + 0,660 sec

3. Rodrigo, Honda, + 0,718

4. Sasaki, KTM, + 0,822

5. Acosta, KTM, + 0,882

6. Salac, KTM, + 1,140

7. Masia, KTM, + 1,268

8. Riccardo Rossi, KTM, + 1,464

9. Foggia, Honda, + 1,494

10. Migno, Honda, + 1,645

11. Kunii, Honda, + 1,708

12. Artigas, Honda, + 1,712

13. Darryn Binder, Honda, + 1,824

14. Garcia, GASGAS, + 1,871

Ferner:

25. Kofler, KTM, + 3,266