MotoGP-Saisonstart 2022: Termin und Testdaten stehen 27.08.2021 - 13:17 Von Nora Lantschner

© F.Glänzel MotoGP-Start in Katar

WM-Promoter Dorna teilte am Freitag die provisorischen Daten für die Pre-Season-Tests sowie den Auftakt in die MotoGP-Saison 2022 in Doha mit: Getestet wird auch in Indonesien.