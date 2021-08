Marc Márquez (Honda/5.): «Sand im rechten Auge»

Marc Márquez steckte im FP1 von Silverstone einen 274-km/h-Crash weg. Aber am Nachmittag kamen ihm dauernd die Tränen – wegen Sand im rechten Auge.

Marc Márquez stürzte im FP1 beim Silverstone-GP am Freitag etwa drei Minuten vor dem Ende vor Turn 3 mit genau 274 km/h im fünften Gang. Danach wurde das FP1 mit der roten Flagge abgebrochen. Márquez behielt die Bestzeit, war aber entsprechend durchgerüttelt und fiel im FP1 auf den fünften Gesamtrang zurück. Am Ende fehlten ihm 0,734 Sekunden auf die Bestzeit von Fabio Quartararo, der im FP1 allerdings auch nicht ohne Sturz blieb.

«Ich habe mich heute gleich vom Beginn weg richtig gut gefühlt», schilderte der Repsol-Honda-Star nach dem zweiten freien Training. «Ich konnte wirklich so fahren, wie ich mir das vorstelle. Aber es ist wahr, dass wir am Ende des FP1 einen gewaltigen Sturz hinnehmen mussten.»

«Bei diesem Crash ist Sand in mein rechtes Auge eingedrungen. Dadurch sind mir während des FP2 immer die Tränen gekommen», schilderte Marc. «Es war deshalb schwierig, ordentlich konzentriert zu bleiben und bestmöglich zu performen. Trotzdem ist uns angesichts dieser Umstände ein anständiges FP2 gelungen. Doch danach habe ich mich mit dem Auge schlechter gefühlt. Die Sehkraft war nicht beeinträchtigt, aber ich bin dann ins Krankenhaus gefahren und habe das Auge richtig säubern lassen. Sie haben alles sorgfältig gereinigt und gesagt, das rechte Auge sollte morgen wieder in Ordnung sein. Aber jetzt bemühe ich mich um Ruhe, ich halte das Auge geschlossen.»

Marc Márquez, der sechsfache MotoGP-Weltmeister, ist für den Samstag guter Dinge. «Ich bin happy, denn wir haben bei diesem Grand Prix stark begonnen. Ich hoffe, wir können diesen Level bis Sonntag beibehalten.»

MotoGP, Silverstone, kombinierte Zeiten nach FP2 (27. August)

1. Quartararo, Yamaha, 1:59,317 min

2. Miller, Ducati, + 0,512 sec

3. Martin, Ducati, + 0,622

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,718

5. Marc Márquez, Honda, + 0,734

6. Bagnaia, Ducati, + 0,785

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,902

8. Binder, KTM, + 0,998

9. Rins, Suzuki, + 1,075

10. Rossi, Yamaha, + 1,083

11. Lecuona, KTM, + 1,096

12. Bastianini, Ducati, + 1,231

13. Mir, Suzuki, + 1,408

14. Zarco, Ducati, + 1,493

15. Nakagami, Honda, + 1,553

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,565

17. Marini, Ducati, + 1,741

18. Petrucci, KTM, + 2,088

19. Oliveira, KTM, + 2,095

20. Alex Márquez, Honda, + 2,179

21. Dixon, Yamaha, + 3,284

22. Savadori, Aprilia, + 5,821

Ergebnis MotoGP FP1, Silverstone, 27. August

1. Marc Márquez, Honda, 2:00,941

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,350 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,360

4. Pol Espargaró, Honda, + 0,395

5. Miller, Ducati, + 0,468

6. Nakagami, Honda, + 0,481

7. Rins, Suzuki, + 0,655

8. Bagnaia, Ducati, + 0,842

9. Zarco, Ducati, + 0,854

10. Alex Márquez, Honda, + 0,929

11. Petrucci, KTM, + 1,015

12. Crutchlow, Yamaha, + 1,025

13. Martin, Ducati, + 1,161

14. Binder, KTM, + 1,170

15. Mir, Suzuki, + 1,278

16. Rossi, Yamaha, + 1,393

17. Lecuona, KTM, + 1,459

18. Bastianini, Ducati, + 1,585

19. Oliveira, KTM, + 1,679

20. Marini, Ducati, + 2,255

21. Dixon, Yamaha, + 2,998

22. Savadori, Aprilia, + 6,758

Moto3, Silverstone, kombinierte Zeiten nach FP2 (27. August)

1. Fenati, Husqvarna, 2:11,334 min

2. Sasaki, KTM, + 0,139 sec

3. Antonelli, KTM, + 0,199

4. Riccardo Rossi, KTM, + 0,384

5. Foggia, Honda, + 0,390

6. Darryn Binder, Honda, + 0,702

7. Öncü, KTM, + 0,722

8. Fellon, Honda, + 0,810

9. Acosta, KTM, + 0,828

10. Rodrigo, Honda, + 0,830

11. Masia, KTM, + 0,891

12. Guevara, GASGAS, + 0,899

13. Nepa, KTM, + 0,920

14. Tatay, KTM, + 0,952

15. McPhee, Honda, + 0,952



Ferner:

26. Kofler, KTM, + 2,238