Warm-up: Bestzeit für Aprilia – Sturz von Márquez

Im MotoGP-Warm-up zum Silverstone-GP sicherte sich Aleix Espargaró auf der Aprilia die Bestzeit. Der italienische Hersteller hofft heute auf den ersten MotoGP-Podestplatz.

Es ist unbestritten: Repsol-Honda hat für den heutigen British Motor Cycle Grand Prix in Silverstone mit Pole-Sitter Pol Espargaró und dem Quali-Fünften Marc Márquez zwei heiße Eisen im Feuer. Denn sie haben in den Trainings ihre Qualitäten unterstrichen. Und sie haben in der Weltmeisterschaft nichts zu verlieren – im Gegensatz zu WM-Leader Fabio Quartararo und seinen Gegnern wie Joan Mir (Suzuki) sowie von Ducati von Bagnaia über Miller bis zu Zarco.

Pol Espargaró stand nach sieben Minuten der 20-min-Session im Warm-up mit 2:01,649 min an erster Stelle, dann übernahm Aleix Espargaró die Bestzeit mit 2:01,184 min vor Jack Miller, Luca Marini, Marc Márquez, Joan Mir und Pol Espargaró.

Elf Minuten vor dem Ende setzte sich Fabio Quartararo mit 2:00,695 min an die Spitze vor Jorge Martin (+ 0,188 sec).

Dann stürzte Enea Bastianini im «Farm Corner», er blieb unverletzt. Danach purzelte Marc Márquez über das Vorderrad in Turn 8 vom Motorrad, in dieser langsamen Kurve war Quartararo am Freitag gestürzt.

Ob Márquez nach diesem Zwischenfall im Rennen vorsichtiger agieren wird, darf bezweifelt werden. Wir erinnern uns: 2013 erlitt Marc als Rookie hier beim Warm-up-Crash sogar eine Schulterluxation – und gab sich dann im Rennen dem Yamaha-Star Jorge Lorenzo mit 0,081 sec Rückstand nur knapp geschlagen.

Vier Minuten vor dem Ende stand Aprilia-Star Aleix Espargaró, der endlich in die Top-5 oder sogar in die Top-3 fahren will, wieder an erster Position – mit 2:00,325 min.

Dann stürzte sich Petronas-Yamaha-MotoGP-Rookie Jake Dixon.

Spannend wird auch nach dem Start die erste Kurve: Denn die meisten Teilnehmer werden den Holeshot-Device aktvieren, doch die erste Kurve «Copse Corner» wird nach dem Start nur leicht angebremst, deshalb hat sich dort bei Jack Miller 2019 die Statvorrichtung nicht deaktiviert. Er legte die halbe erste Runde mit einem «High-Speed-Chopper» zurück – mit blockiertem Federbein.

Bei Michelin wird gemutmasst, dass die meisten MotoGP-Fahrer mit Soft vorne und Medium hinten ins Rennen gehen. Aber da die Temperaturen steigen, könnte hinten auch auch Hard-Compound zum Einsatz kommen.

Bei Aleix Espargaró stieg nach der Bestzeit die Zuversicht: Er traut sich zu, heute erstmals seit Aragón 2014 wieder in die Top-3 zu fahren, damals steuerte er die Forward-Yamaha in der Open Class.

MotoGP Warm-up-Ergebnis, Silverstone, 29. August:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 2:00,325

2. Nakagami, Honda, + 0,026

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,135

4. Martin, Ducati, + 0,229

5. Lecuona, KTM, + 0,259

6. Quartararo, Yamaha, + 0,287

7. Mir, Suzuki, + 0,367

8. Rins, Suzuki, 0,372

9. Miller, Ducati, + 0,387

10. Marc Márquez, Honda, + 0,526

11. Alex Márquez, Honda, + 0,929

12. Petrucci, KTM, + 0,932

13. Marini, Ducati, + 0,933

14. Binder, KTM, + 0,999

15. Zarco, Ducati, + 1,000

16. Crutchlow, Yamaha, + 1,026

17. Bagnaia, Ducati, + 1,041

18. Oliveira, KTM, + 1,187

19. Rossi, Yamaha, + 1,476

20. Dixon, Yamaha, + 1,622

21. Bastianini, Ducati, + 1,670

MotoGP Q2-Ergebnis, Silverstone, 28. August:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:58,889 min

2. Bagnaia, Ducati, 1:58,911 min, + 0,022 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:58,925, + 0,036

4. Martin, Ducati, 1:59,074, + 0,185

5. Marc Márquez, Honda, 1:59,086, + 0,197

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,273, + 0,384

7. Miller, Ducati, 1:59,368, + 0,479

8. Rossi, Yamaha, 1:59,531, + 0,642

9. Zarco, Ducati, 1:59,579, + 0,690

10. Rins, Suzuki, 1:59,639, + 0,750

11. Mir, Suzuki, 1:59,763, + 0,874

12. Binder, KTM, 1:59,977, + 1,088



Die weitere Startaufstellung:

13. Bastianini, Ducati, 1:59,553

14. Marini, Ducati, 1:59,764

15. Nakagami, Honda, 1:59,881

16. Petrucci, KTM, 1:59,997

17. Alex Márquez, Honda, 2:00,117

18. Lecuona, KTM, 2:00,131

19. Crutchlow, Yamaha, 2:00,217

20. Oliveira, KTM, 2:00,391

21. Dixon, Yamaha, 2:00,869