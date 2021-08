Jack Miller schockiert: Quartararo meilenweit voraus

Der Australier Jack Miller brachte die beste Ducati im MotoGP-Rennen in Silverstone auf Platz 4 ins Ziel. «Immerhin konnte ich zum Ende zeigen, dass ich das Potenzial fürs Podium habe», so der 26-Jährige.

Jack Miller fuhr in England ein überwiegend unauffälliges Rennen. Von Startplatz 7 kommend lag der 26-Jährige bis zur 14. von 20 Runden zwischen den Rängen 5 und 7. Dann kam «Jackass» an Honda-Werksfahrer Pol Espargaró vorbei, war Vierter und griff in der letzten Runde sogar Aleix Espargaró an, der als Dritter Aprilia den ersten Podestplatz in der MotoGP-Viertakt-Ära bescherte. Miller fehlten nach 118 Kilometern nur 0,149 sec zum Podium, auf Sieger Fabio Quartararo (Yamaha) verlor das Ducati-Ass 4,254 sec.

«Meine rechte Reifenseite war noch gut, er strauchelte», erzählte Miller von den entscheidenden Momenten gegen Aleix Espargaró. «Hingegen war meine linke Seite fertig und seine besser. Wenn ich alleine fuhr, konnte ich ordentlich pushen und fuhr schnelle Rundenzeiten. Aber sobald ich zu einem anderen auflief, litt ich. Ich kam nicht gleich vorbei und brauchte immer ein paar Runden. Durch die Rechtskurven hindurch war ich stärker als Aleix, aus den Linkkurven hinaus konnte er aber kontern. Ich hatte nicht genügend Reifen übrig, um ihn in den letzten Kurven zu überholen.»

Mit den 13 Punkten aus Silverstone stockte Miller sein Konto auf 118 auf und ist damit weiterhin Gesamtfünfter – mit Johann Zarco (3./137) und Pecco Bagnaia (4./136) liegen zwei andere Ducati-Fahrer vor ihm.

«Das war okay, aber natürlich wäre ich gerne auf dem Podium gestanden», hielt Miller fest. «Wir arbeiten einfach weiter, es war definitiv besser als am Samstag. Immerhin konnte ich zum Ende des Rennens zeigen, dass ich das Potenzial für das Podium habe. Ich pushte erst ab Runde 5 oder 6, bis dahin hielt ich mich zurück. Ich war in der Spitzengruppe, war aber regelrecht schockiert, als ich sah, dass Fabio meilenweit voraus war. Ich fragte mich, wann das passiert war. Er war weg – also sagte ich mir, dass es wohl nur noch um Platz 2 geht. Meine Strategie war sicher nicht schlecht, eine bessere Startposition hätte mir geholfen. Dann hätte ich nicht so viele überholen müssen und wäre nicht hinter anderen hängen geblieben.»

Auch wenn es ihn den Podestplatz kostete, gratulierte Miller Aprilia zu dem schönen Erfolg in England. «Jetzt zahlt sich die harte Arbeit von Aleix und Savadori und deren Vorgänger bei Aprilia aus», meinte Jack. «Es ist gut, einen weiteren Hersteller da vorne zu sehen, alle können um Podestplätze und Siege kämpfen.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone/GB:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 20 Runden in 40:20,579 min

2. Alex Rins, Suzuki, +2,663 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +4,105

4. Jack Miller, Ducati, +4,254

5. Pol Espargaró, Honda, +8,462

6. Brad Binder, KTM, +12,189

7. Iker Lecuona, KTM, +13,560

8. Alex Márquez, Honda, +14,044

9. Joan Mir, Suzuki, +16,226

10. Danilo Petrucci, KTM, +16,287

11. Johann Zarco, Ducati, +16,339

12. Enea Bastianini, Ducati, +17,696

13. Takaaki Nakagami, Honda, +18,285

14. Pecco Bagnaia, Ducati, +20,913

15. Luca Marini, Ducati, +21,018

16. Miguel Oliveira, KTM, +22,022

17. Cal Crutchlow, Yamaha, +23,232

18. Valentino Rossi, Yamaha, +29,758

19. Jake Dixon, Yamaha, +50,845

– Jorge Martin, Ducati, 19 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 12 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 206 Punkte. 2. Mir 141. 3. Zarco 137. 4. Bagnaia 136. 5. Miller 118. 6. Binder 108. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 83. 10. Martin 64. 11. Rins 64. 12. Marc Márquez 59. 13. Nakagami 58. 14. Pol Espargaró 52. 15. Alex Márquez 50. 16. Morbidelli 40. 17. Petrucci 36. 18. Bastianini 35. 19. Lecuona 33. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 234. 2. Ducati 225 Punkte. 3. KTM 162. 4. Suzuki 158. 5. Honda 115. 6. Aprilia 84.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 301 Punkte. 2. Ducati Lenovo 254. 3. Pramac Racing 205. 4. Suzuki Ecstar 205. 5. Red Bull KTM Factory Racing 193. 6. Repsol Honda 118. 7. LCR Honda 107. 8. Aprilia Racing Team Gresini 87. 9. Tech3 KTM Factory Racing 69. 10 Petronas Yamaha SRT 68. 11. Esponsorama Racing Ducati 63.