Brad Binder (6.): «Hin und her geboxt – nicht normal»

«Dafür, dass wir ein recht schwieriges Wochenende hatten, war das ein recht erfolgreicher Sonntag», stellte Red-Bull-KTM-Pilot Brad Binder nach Platz 6 im MotoGP-Rennen in Silverstone fest.

Aus der vierten Startreihe kommend, von Platz 12, hatte Brad Binder im 20-Runden-Rennen auf dem Silverstone Circuit viel Arbeit vor sich. Der Sieger des zweiten MotoGP-Events auf dem Red Bull Ring kam als 13. aus der ersten Runde zurück, ab dann ging es für den Südafrikaner kontinuierlich nach vorne.



Zu Rennende lag Binder 12,189 sec hinter Sieger Fabio Quartararo und war damit Sechster. Unfassbar: Mit Platz 6 ist KTM der schlechteste unter sechs Herstellern, von Yamaha, Suzuki, Aprilia, Ducati und Honda schaffte es je ein Fahrer vor Binder ins Ziel.

«Dafür, dass wir ein recht schwieriges Wochenende hatten, war das ein recht erfolgreicher Sonntag», stellte Binder fest. «Wir hatten aber weder die Pace, die wir gebraucht, noch die Pace, die wir gerne gehabt hätten. Mein Start war nicht großartig, ich wurde in den ersten Kurven hin und her geboxt und verlor Positionen, was nicht normal ist für mich. Ich brauchte einige Runden, um ins Rennen zu kommen. Erst als der Grip der Reifen nachließ, wurde ich stärker und stärker und konnte einen soliden Rhythmus fahren. Ein großes Lob an mein Team: Sie entschieden sich für die richtigen Reifen und gaben mir für das Rennen das beste Motorrad, das ich das ganze Wochenende hatte. Platz 6 ist nicht, wo wir sein wollen, das steht fest. Aber an einem Tag, an dem wir so straucheln, ist das positiv.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Silverstone © Gold & Goose Valentino Rossi © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose A. Espargaró und Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Fabio Quartararo © Gold & Goose Rins, Quartararo, A. Espargaró © Gold & Goose Sieger Fabio Quartararo Zurück Weiter

Der 26-Jährige aus dem Team Red Bull KTM stockte sein Konto mit den zehn Punkten aus Silverstone auf 108 auf und liegt damit nach 12 von 18 Rennen auf Gesamtrang 6. Zum vor ihm platzierten Ducati-Werksfahrer Jack Miller fehlen Binder zehn Zähler.

Ergebnisse MotoGP Silverstone/GB:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 20 Runden in 40:20,579 min

2. Alex Rins, Suzuki, +2,663 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +4,105

4. Jack Miller, Ducati, +4,254

5. Pol Espargaró, Honda, +8,462

6. Brad Binder, KTM, +12,189

7. Iker Lecuona, KTM, +13,560

8. Alex Márquez, Honda, +14,044

9. Joan Mir, Suzuki, +16,226

10. Danilo Petrucci, KTM, +16,287

11. Johann Zarco, Ducati, +16,339

12. Enea Bastianini, Ducati, +17,696

13. Takaaki Nakagami, Honda, +18,285

14. Pecco Bagnaia, Ducati, +20,913

15. Luca Marini, Ducati, +21,018

16. Miguel Oliveira, KTM, +22,022

17. Cal Crutchlow, Yamaha, +23,232

18. Valentino Rossi, Yamaha, +29,758

19. Jake Dixon, Yamaha, +50,845

– Jorge Martin, Ducati, 19 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 12 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 206 Punkte. 2. Mir 141. 3. Zarco 137. 4. Bagnaia 136. 5. Miller 118. 6. Binder 108. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 83. 10. Martin 64. 11. Rins 64. 12. Marc Márquez 59. 13. Nakagami 58. 14. Pol Espargaró 52. 15. Alex Márquez 50. 16. Morbidelli 40. 17. Petrucci 36. 18. Bastianini 35. 19. Lecuona 33. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 234. 2. Ducati 225 Punkte. 3. KTM 162. 4. Suzuki 158. 5. Honda 115. 6. Aprilia 84.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 301 Punkte. 2. Ducati Lenovo 254. 3. Pramac Racing 205. 4. Suzuki Ecstar 205. 5. Red Bull KTM Factory Racing 193. 6. Repsol Honda 118. 7. LCR Honda 107. 8. Aprilia Racing Team Gresini 87. 9. Tech3 KTM Factory Racing 69. 10 Petronas Yamaha SRT 68. 11. Esponsorama Racing Ducati 63.