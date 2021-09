MotoGP zieht nach Aragón: Zeitplan und WM-Situation

Eine Woche müssen sich die MotoGP-Fans noch gedulden, dann wird im MotorLand Aragón wieder um WM-Punkte gekämpft – erstmals mit Maverick Viñales auf Aprilia: Der Zeitplan für den Gran Premio Tissot de Aragón 2021.

Nach dem historischen Silverstone-Ergebnis mit dem ersten Aprilia-Podestplatz der MotoGP-Ära und sechs Herstellern in den Top-6 (erstmals seit 1972!) zieht die Königsklasse des Motorradsports weiter nach Spanien, ins MotorLand Aragón bei Alcañiz. Auf dem 5,078 km langen Rundkurs mit zehn Links- und sieben Rechtskurven, der seit 2010 fester Bestandteil des WM-Kalenders ist, fanden im Oktober des Vorjahres noch zwei Grand Prix statt. In dieser Saison steht ein Aragón-GP vom 10. bis 12. September im Kalender der Motorrad-WM.

Mit Spannung erwartet wird vor allem das Renndebüt von Maverick Viñales auf der Aprilia RS-GP an der Seite von Aleix Espargaró, zuletzt in Silverstone viel umjubelter Dritter.

Der erfolgreiche MotoGP-Pilot im MotorLand («Ciudad del Motor») ist Marc Márquez: Der Repsol-Honda-Star gewann dort 2013, 2016, 2017, 2018 und 2019. Dazu kommt ein Moto2-Sieg aus dem Jahr 2011. Damit hat er sich seinen «Marc Márquez corner» in Aragón, die Kurve 10, redlich verdient.

Der Mann des Moments ist allerdings Fabio Quartararo: Der 21-jährige Yamaha-Werksfahrer feierte in Silverstone seinen fünften Saisonsieg und rückte seinem ersten Titelgewinn mit nun 65 Punkten Vorsprung einen weiteren Schritt näher.

Sein erster Verfolger ist Titelverteidigter Joan Mir (Suzuki), das Ducati-Trio verlor zuletzt an Boden: Johann Zarco hat 69 Punkte Rückstand, Pecco Bagnaia 70 und Jack Miller 88. Auf WM-Rang 6 folgt Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder, ihn trennen schon 98 Zähler von Quartararo. Sechs weitere Grand Prix stehen aktuell noch im Kalender, das bedeutet: Maximal 150 Punkte sind noch zu holen.

Auch in der Moto2-Klasse hatte das Siverstone-Ergebnis maßgeblichen Einfluss auf die WM-Situation: Während WM-Leader Remy Gardner zum vierten Mal in der laufenden Saison gewann, stürzte sein schärfster Rivale Raul Fernandez. Damit trennen die beiden Kalex-Piloten aus dem Red Bull KTM Ajo Team nun ganze 44 Punkte. Mit seinem zweiten Platz rückte dafür Sky-VR46-Hoffnungsträger Marco Bezzecchi bis auf acht Zähler an WM-Rang 2 heran. Marcel Schrötter (Intact GP) hält sich als Gesamtneunter weiter in den Top-10.

In der kleinsten Klasse der Motorrad-WM reichte Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) auch ein elfter Rang im Britischen Grand Prix, um seinen Vorsprung auf 46 Punkte auszubauen. Denn GASGAS-Pilot Sergio Garcia verpasste die Punkteränge, nachdem beide Titelanwärter im Qualifying gepatzt hatten. Husqvarna-Routinier Romano Fenati hängt trotz seines souveränen Sieges in Silverstone noch immer 69 Zähler hinter Acosta zurück.

Der Zeitplan für den «Gran Premio Tissot de Aragón» 2021:

Freitag, 10. September

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: Red Bull Rookies Cup, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16.05 – 16.35 Uhr: Red Bull Rookies Cup, FP2

17.35 – 18.00 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Qualifying



Samstag, 11. September

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2

16.30 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1 (15 Runden)



Sonntag, 12. September

08.40 – 09.00 Uhr: Moto3, Warm-up

09.10 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (19 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (23 Runden)

15.30 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2 (15 Runden)