Dominator Quartararo: MotoGP-WM bereits entschieden?

Nach zwölf Saisonrennen führt Fabio Quartararo (Yamaha) die WM-Tabelle mit einem komfortablen Vorsprung von 65 Punkten an. Können ihn seine Verfolger noch einholen? Alex Rins und Aleix Espargaró sind sich einig.

Fabio Quartararo ist der Mann, den es in der MotoGP-WM 2021 zu schlagen gilt. In den bisher gefahrenen zwölf Saisonläufen sammelte der Yamaha-Werkspilot 206 Punkte und schaffte es dabei acht Mal aufs Podest. Nach insgesamt fünf Siegen führt er die Gesamtwertung derzeit mit 65 Punkten vor Joan Mir an. Der drittplatzierten Johann Zarco liegt bereits 69 Zähler hinter seinem französischen Landsmann.

Bei noch sieben ausstehenden Rennen und 175 zu vergebenden Punkten ist der 22-Jährige damit der heißeste Favorit auf den WM-Titel. Doch können dem schnellen Franzosen seine Verfolger überhaupt noch gefährlich werden? Suzuki-Werksfahrer Alex Rins, aktuell WM-Elfter, meint dazu: «Fabio hat natürlich einen großen Vorteil, aber am Ende kann alles geschehen, denn das hier ist MotoGP. Er hat im Vergleich zum letzten Jahr einen großen Schritt gemacht und wenn er ruhig bleibt und so weiter macht wie bisher, wird er die WM für sich entscheiden.»

Bereits 2020 war Quartararo einer der Titelfavoriten, nachdem er beide Auftaktrennen in Jerez für sich entschieden hatte. Doch es folgte eine durchwachsene Saison, in der er es lediglich in Katalonien noch einmal als Erster aufs Podest schaffte. In der WM-Tabelle fiel er bis auf den achten Rang zurück.

Aprilia-Pilot Aleix Espargaró, der in Silverstone das erste Podest für den italienischen Hersteller in der modernen MotoGP-Ära einfuhr, teilt die Meinung von Rins: «Für mich ist nicht der Punkteunterschied der ausschlaggebende Faktor», holte der zweifache Familienvater aus. «Quartararo fährt einfach besser als alle anderen. Er kann das Fahren genießen und dank des Vorsprungs kann er einige Fehler machen. Aus diesem Grund ist es in diesem Jahr für ihn einfach, die WM zu gewinnen. Den Unterschied machen dabei jedoch nicht nicht die Punkte, sondern sein Fahrstil.»

Und was meint der WM-Leader selbst zu seiner Situation? Geht er die Rennen ab jetzt konservativer an? «Ich werde meine Herangehensweise nicht ändern, da ich es sehr genieße, um den Sieg zu kämpfen. Der WM-Titel ist dann etwas, das kommt, wenn man diese Ergebnisse einfährt», stellte der neunfache GP-Sieger klar.

Quartararo ergänzte: «Im Moment gehe ich genau gleich an die Rennen heran, der einzige Unterschied ist, dass ich etwas mehr Raum zum Spielen habe. Wenn ich in einem Rennen aber merke, ich kann nicht um den Sieg kämpfen, werde ich natürlich keine dummen Fehler machen.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone/GB:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 20 Runden in 40:20,579 min

2. Alex Rins, Suzuki, +2,663 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +4,105

4. Jack Miller, Ducati, +4,254

5. Pol Espargaró, Honda, +8,462

6. Brad Binder, KTM, +12,189

7. Iker Lecuona, KTM, +13,560

8. Alex Márquez, Honda, +14,044

9. Joan Mir, Suzuki, +16,226

10. Danilo Petrucci, KTM, +16,287

11. Johann Zarco, Ducati, +16,339

12. Enea Bastianini, Ducati, +17,696

13. Takaaki Nakagami, Honda, +18,285

14. Pecco Bagnaia, Ducati, +20,913

15. Luca Marini, Ducati, +21,018

16. Miguel Oliveira, KTM, +22,022

17. Cal Crutchlow, Yamaha, +23,232

18. Valentino Rossi, Yamaha, +29,758

19. Jake Dixon, Yamaha, +50,845

– Jorge Martin, Ducati, 19 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 12 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 206 Punkte. 2. Mir 141. 3. Zarco 137. 4. Bagnaia 136. 5. Miller 118. 6. Binder 108. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 83. 10. Martin 64. 11. Rins 64. 12. Marc Márquez 59. 13. Nakagami 58. 14. Pol Espargaró 52. 15. Alex Márquez 50. 16. Morbidelli 40. 17. Petrucci 36. 18. Bastianini 35. 19. Lecuona 33. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 234. 2. Ducati 225 Punkte. 3. KTM 162. 4. Suzuki 158. 5. Honda 115. 6. Aprilia 84.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 301 Punkte. 2. Ducati Lenovo 254. 3. Pramac Racing 205. 4. Suzuki Ecstar 205. 5. Red Bull KTM Factory Racing 193. 6. Repsol Honda 118. 7. LCR Honda 107. 8. Aprilia Racing Team Gresini 87. 9. Tech3 KTM Factory Racing 69. 10 Petronas Yamaha SRT 68. 11. Esponsorama Racing Ducati 63.