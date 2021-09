Rossi-Abschied in Misano: Ticketvorverkauf gestartet

Das letzte Heimrennen von Valentino Rossi als MotoGP-Pilot wird zwar nicht vor vollem Haus stattfinden, aber immerhin 25.000 Zuschauer täglich sind auch beim zweiten Misano-GP im Oktober erlaubt.

Weil die Reise nach Malaysia für den Motorrad-WM-Tross auch in dieser Saison ausfällt, bekam Valentino Rossi in seiner letzten Saisonhälfte als MotoGP-Pilot noch ein zusätzliches Heimspiel: Der Sepang-GP wird vom 22. bis 24. Oktober durch einen zweiten Grand Prix in Misano ersetzt.

Die Rennstreckenbetreiber des «Misano World Circuit Marco Simoncelli» teilten nun mit, dass die Karten für den San Marino-GP (19. September) beinahe ausverkauft seien. Außerdem kündigten sie an, dass nach aktuellem Stand auch für den zweiten MotoGP-Event auf dem GP-Kurs unweit der Adriaküste laut Vorgaben des Regierungsdekrets bis zu 25.000 Zuschauer täglich auf den Tribünen Platz finden werden.

Zugangsvoraussetzung ist der sogenannte «Green Pass» (geimpft, getestet oder genesen), Stehplätze wird es keine geben. Der Ticketverkauf ist seit dem gestrigen Donnerstag geöffnet. Karten sind online auf www.misanocircuit.com und dem Portal TicketOne.it verfügbar.

Der aktuelle MotoGP-Kalender 2021 (Stand 19. August)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Circuit of the Americas/USA

24. Oktober: Misano/I

07. November: Portimão/P

14. November: Valencia/E



* Nachtrennen