Alex Márquez: «Ich würde mein Geld auf Marc setzen»

Wird Aragón einmal mehr zum Márquez-Land? Alex Márquez traut seinem Bruder Marc an diesem MotoGP-Wochenende einen Sieg zu – und wie sieht der LCR-Honda-Pilot seine eigenen Chancen?

Der 5,078 km lange, gegen den Uhrzeigersinn drehende Kurs im MotorLand Aragón liegt Honda: 2011 und 2012 gewannen dort Casey Stoner und Dani Pedrosa, während Marc Márquez in Alcañiz schon fünf Mal (2013, 2016, 2017, 2018 und 2019) auf dem höchsten Treppchen der Königsklasse stand. Im Vorjahr verpasste der achtfache Weltmeister das Aragón-Doppel, dafür sprang sein Bruder Alex in die Bresche. Als Rookie sicherte sich der jüngere Márquez rund zwei Autostunden von der Heimat Cervera entfernt seinen ersten MotoGP-Podestplatz im Trockenen.

«In der Vergangenheit war es eine gute Strecke für mich und Honda», bestätigte Alex Márquez am Donnerstag in Aragón. «Ich habe hier in meiner Moto2- und Moto3-Zeit auch viele Tests absolviert, zudem sind wir natürlich in Spanien, diese magische Atmosphäre hilft immer. Ich mag aber auch das Layout sehr, mit vielen Richtungswechseln – wie im ersten Sektor von Silverstone oder Austin, da funktioniert unser Motorrad wirklich gut. Deshalb sind wir hier schnell.»

Der LCR-Honda-Pilot mahnte aber auch: «Wir müssen realistisch sein, die anderen Hersteller haben sich in diesem Jahr auch verbessert. Wir müssen also eine realistische Erwartungshaltung haben, wir können nicht denken, dass wir hierherkommen und gleich um den Sieg kämpfen werden. Ein Wochenende ist so lang, es gibt vieles auszuprobieren und zu tun, mit den Reifen und all diesen Dingen.»

«Mein Ziel ist einfach, zu versuchen auf dem Weg weiterzumachen, den wir in Silverstone und den zwei Österreich-Rennen eingeschlagen haben. Wir sind recht konstant in den Top-10, das ist das Wichtigste. Wir werden versuchen, bis zum Schluss auf dem Level zu sein und uns nach Möglichkeit zu verbessern. Aber klar, falls sich die Gelegenheit bietet, um bessere Ergebnisse wie ein Podium oder ein Top-5-Ergebnis einzufahren, dann werden wir es versuchen. Wir müssen aber abwarten und realistisch sein», bekräftigte der WM-15., der zuletzt dreimal in Folge in die Top-10 fuhr.

Traut Alex seinem älteren Bruder einen Sieg im MotorLand zu? «Wenn ich Geld setzen müsste, würde ich es auf Marc setzen», erwiderte der 25-Jährige nach kurzem Grübeln. «Ich glaube, er ist wirklich nahe dran. Okay, in den jüngsten Rennen hat er ein paar Fehler gemacht. Ich glaube aber, dass er wieder näher denn je an dem Level dran ist, auf dem er war. Es müssen sich nur ein paar Dinge zusammenfügen, er weiß aber, welche es sind. Und ich sehe es an den Daten, von Portimão bis hierher. Er zeigt wieder diese magischen Dinge.»

Aber auch Alex Márquez scheint gestärkt aus der Sommerpause gekommen zu sein. «Ja, wir haben verschiedene Verbesserungen am Motorrad vorgenommen. Ich fühle mich besser mit dem Motorrad, ich bin nahe dran am Gefühl, das ich im Vorjahr schon hatte. Das ist für mich das Wichtigste: Es auf dem Bike wieder zu genießen, sich gut und frei zu fühlen. Wir haben einige Teile von 2020 wieder gebracht, die scheinen für meinen Fahrstil ein bisschen besser zu sein – nicht für alle Fahrer, aber speziell mir helfen sie. Wir müssen einfach so weitermachen, Honda die Informationen geben und nicht vom Weg abkommen. Ich glaube, im Vorjahr waren wir gegen Ende der Saison ja auch nicht schlecht.»

Stand Fahrer-WM nach 12 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 206 Punkte. 2. Mir 141. 3. Zarco 137. 4. Bagnaia 136. 5. Miller 118. 6. Binder 108. 7. Viñales 95. 8. Oliveira 85. 9. Aleix Espargaró 83. 10. Martin 64. 11. Rins 64. 12. Marc Márquez 59. 13. Nakagami 58. 14. Pol Espargaró 52. 15. Alex Márquez 50. 16. Morbidelli 40. 17. Petrucci 36. 18. Bastianini 35. 19. Lecuona 33. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha 234. 2. Ducati 225 Punkte. 3. KTM 162. 4. Suzuki 158. 5. Honda 115. 6. Aprilia 84.



Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 301 Punkte. 2. Ducati Lenovo 254. 3. Pramac Racing 205. 4. Suzuki Ecstar 205. 5. Red Bull KTM Factory Racing 193. 6. Repsol Honda 118. 7. LCR Honda 107. 8. Aprilia Racing Team Gresini 87. 9. Tech3 KTM Factory Racing 69. 10 Petronas Yamaha SRT 68. 11. Esponsorama Racing Ducati 63.