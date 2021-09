Iker Lecuona: Von KTM ins Honda-Superbike-Werksteam?

Der spanische KTM-Tech3-Pilot Iker Lecuona (21) hat bei den letzten zwei MotoGP-Rennen mit den Plätzen 6 und 7 geglänzt. Er könnte 2022 bei Honda im SBK-Werksteam den Platz von Bautista übernehmen.

Das Red Bull KTM-Tech3-Team freute sich 2020 beim zweiten Aragón-GP über die Ränge 6 von Miguel Oliveira und 9 von Iker Lecuona. Und zuletzt in Silverstone hatten Lecuona und Petrucci die Ränge 7 und 10 erreicht. Deshalb kam Tech3-KTM mit hohen Erwartungen zum Aragonien-GP. Im ersten freien Training gelangen Petrucci und Lecuona die Plätze 13 und 16. Sie ließen damit die KTM-Asse Oliveira und Binder hinter sich.

Aber in erster Linie beschäftigt dieses Tech3-Fahrerduo die Frage, was die Zukunft bringen wird, denn Lecuona und Petrucci müssen ihre Plätze bei Tech3 für Remy Gardner und Raúl Fernández räumen.

«Ich kann über meine Zukunft noch nicht viel erzählen», erklärte Lecuona in Aragón. Er hatte bisher immer betont, dass er am liebsten in der MotoGP-WM bleiben würde. Aber da sind alle Plätze ergeben. Und da der 21-jährige Spanier an einer Moto2-Rückkehr kein Interesse hat, wird er mit der Superbike-WM in Zusammenhang gebracht. Laut Informationen von SPEEDWEEK.com wird Lecuna bei Honda den Platz im SBK-Werksteam von Álvaro Bautista übernehmen.

«Mein Manager hat in Silverstone Meetings gehabt und er wird auch hier in Aragón Gespräche führen», berichtete Lecuona. «Ich kenne meine Zukunft, obwohl noch nicht alles genau fixiert ist. Ich kann behaupten, dass ich mit dieser Lösung ziemlich happy bin. Wir haben eine gute Wahl getroffen. Die genauen Einzelheiten werden vielleicht nächste Woche kundgetan. Ich will jetzt dieses Jahr gut beenden und im nächsten Jahr mit neuen Zielen eine neue Herausforderung annehmen.»

So sehen die MotoGP-Teams 2022 aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Pol Espargaró

Ducati Lenovo Team

Jack Miller, Pecco Bagnaia

Monster Energy Yamaha

Franco Morbidelli, Fabio Quartararo

Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Miguel Oliveira

Aprilia Racing Team

Aleix Espargaró, Maverick Viñales

Pramac Racing

Jorge Martin, Johann Zarco

Sky VR46 Ducati Racing

Luca Marini, Marco Bezzecchi



Petronas Yamaha SRT

Andrea Dovizioso, Darryn Binder



LCR Honda

Alex Márquez, Takaaki Nakagami



KTM Tech3 Factory Racing

Remy Gardner, Rául Fernández



Flexbox Gresini Ducati Racing

Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio