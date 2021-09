Teams und Fahrer stemmen sich gegen den Texas-GP

Fünf Übersee-GP sind der Covid-19-Pandemie 2021 schon zum Opfer gefallen. Jetzt machen sich die Teams und Fahrer um die Gesundheit in Texas Sorgen, denn dort sind nur 300 Intensivbetten frei.

Schon am gestrigen Mittwoch diskutierten die Teams und Fahrer beim GP von Aragonien heiß darüber, ob eine Reise nach Texas zum Red Bull US GP auf dem Circuit of the Americas (COTA) in Texas zumutbar sei. Denn im südlichen US-Bundesstaat herrscht die dritte Covid-19-Welle. Es sind in ganz Texas nur 300 Betten auf Intensiv-Stationen verfügbar. «Was passiert, wenn sich einige Fahrer am GP-Weekend schwer verletzten? Bekommt jeder ein Bett im ‚intensive care unit’, also auf der Intensivstation», fragten die Fahrer und Teammitglieder.

In Aragón wurde deshalb heute für 18.30 Uhr auf dringenden Wunsch der Fahrer eine verlängerte Sitzung der Safety Commission einberufen, in der es normal um die Sicherheit auf den Rennstrecken geht.

Texas, unter republikanischer Herrschaft, hatte im vergangenen Frühjahr viel zu früh alle Maßnahmen gegen die Pandemie für beendet erklärt. Jetzt bekommen die Texaner die Quittung: Am gestrigen 9. September wurden 32.054 neue Fälle gemeldet!

Dabei haben inzwischen 16,7 Millionen Texaner zumindest eine Impfdosis bekommen. Das sind 57,7 % der Bevölkerung, aber eine Herdenimmunität wird bekanntlich erst bei 80 bis 85 % erreicht. 14,1 Millionen Texaner sind zweimal geimpft, insgesamt wurden 29,6 Millionen Dosen verabreicht. Die ersten Covid-19-Impfstoffe trafen in Texas am 14. Dezember 2020 ein.

Dorna, FIM, die Teamvereinigung IRTA und das Herstellerbündnis MSMA müssen jetzt eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen. Eigentlich hätte das gesamte Material für drei Klassen am Mittwoch nach dem Misano-GP nach Austin verfrachtet werden sollen. Der US-GP ist für 1. bis 3. Oktober geplant.

2020 fand kein einziges der 14 MotoGP-Rennen außerhalb von Europa statt. In diesem Jahr gab es am 28. März und 4. April zwei Rennen in Doha/katzar, alle anderen Events (Argentinien, Thailand, Japan, Malaysia und Australien) wurden abgesagt. Nur Texas blieb auf dem Kalender, weil dort die Infektionsraten monatelang sehr bescheiden ausfielen.

Die Dorna will unbedingt 18 Grand Prix durchziehen, das verlangen die lukrativen Verträge mit den TV-Stationen. Bei einer Absage von Texas könnte noch ein Grand Prix im Oktober in Jerez eingeschoben oder ein zweiter Valencia-GP veranstaltet werden.

Die restlichen Termine 2021:

12. September: Aragón

19. September: Misano-1

03. Oktober: Austin

24. Oktober: Misano-2

07. November: Portimão-2

14. November: Valencia.