Alex Rins (Suzuki): «Qualifying wird der Schlüssel!»

Der Spanier Alex Rins hat wie sein Suzuki-Ecstar-MotoGP-Teamkollege Joan Mir Sorgen nach dem ersten Trainingstag im MotorLand Aragon.

Für Alex Rins ist das MotoGP-Event im Motorland Aragon ein echtes Heimrennen. Der Suzuki-Star stammt aus dem Hinterland von Tarragona, unweit der Rennstrecke wohnen seine Großeltern. All das hat dem Spanier am Freitag nicht geholfen, wie sein Teamkollege Joan Mir muss Rins – der aktuell Platz 12 belegt – am Samstag in FP3 auf eine Steigerung hoffen.

Rins' Abstand zur Spitze ist mit 0,654 Sekunden jedoch überschaubar. Anders als sein Teamkollege Joan Mir konnte sich Rins am Nachmittag auch dann um 1,5 sec klar steigern. «Der erste Tag war recht gut. Wir hatte in FP1 aber etwas Probleme, Traktion zu finden. Ich weiß nicht, ob das etwas mit dem Zustand der Piste zu tun hat.»

«Im FP2 haben wir uns dann mehr auf den Renntag fokussiert, wir haben den Medium-Satz ausprobiert – vorne und hinten. Das Gefühl war damit ganz gut, wir haben uns auch deutlich gesteigert im Vergleich zum FP1. Wir müssen mit diesen Reifen noch einige Runden fahren, um das Haftungsniveau und die Lebensdauer zu erkennen. Wir müssen am Samstag Druck machen. Ich hoffe, wir können dann direkt in das Q2 einziehen.»

Auch Suzuki verwendet das Ride-Hight-Device: «Wir sehen es auf den Daten. Wir gewinnen damit auf der Geraden etwas mehr Top-Speed. Es ist interessant, was man fühlt und was ich dann den japanischen Ingenieuren sage. In Österreich ging es ja bergauf auf der Geraden und hier ist es anders. Aber wir verwenden es hier, ja. Ich fühle mich damit auch ein wenig besser. Wir werden ein paar kleine Dinge für den Samstag ändern. Wir werden zum Beispielden Hebel verändern, er ist etwas kurz geraten.»

Rins erklärt: «Ich habe viel Vertrauen und bin aufgeregt. Es ist mein Heim-Grand Prix. Es wird jedoch nicht einfach. Marc ist im FP1 schon 1:48,0 min klare Bestzeit gefahren. Dahinter waren sechs Fahrer annähernd gleich schnell. Das Qualifying wird für uns definitiv der Schlüssel sein. Wenn ich am Sonntag von vorne losfahren kann, ist das schon das halbe Rennen.»

MotoGP Aragón, kombinierte Zeiten nach FP2 (10. September):

1. Miller, Ducati, 1:47,613 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,273 sec

3. Crutchlow, Yamaha, + 0,284

4. Zarco, Ducati, + 0,375

5. Martin, Ducati, + 0,410

6. Bagnaia, Ducati, + 0,419

7. Quartararo, Yamaha, + 0,421

8. Marc Márquez, Honda, + 0,435

9. Nakagami, Honda, + 0,444

10. Bastianini, Ducati, + 0,473

11. Pol Espargaró, Honda, + 0,553

12. Rins, Suzuki, + 0,654

13. Binder, KTM, + 0,665

14. Alex Márquez, Honda, + 0,701

15. Petrucci, KTM, + 0,738

16. Marini, Ducati, + 0,843

17. Lecuona, KTM, + 0,913

18. Oliveira, KTM, + 1,010

19. Rossi, Yamaha, + 1,036

20. Viñales, Aprilia, + 1,142

21. Mir, Suzuki, + 1,273

22. Dixon, Yamaha, + 2,374

MotoGP Aragón, FP1 am 10. September:

1. Marc Márquez, Honda, 1:48,048

2. Mir, Suzuki, + 0,981 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 1,145

4. Alex Márquez, Honda, + 1,158

5. Miller, Ducati, +1,214

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,265

7. Zarco, Ducati, + 1,324

8. Quartararo, Yamaha, + 1,403

9. Nakagami, Honda, + 1,411 sec

10. Pol Espargaró, Honda, + 1,541

11. Bastianini, Ducati, + 1,604

12. Crutchlow, Yamaha, + 1,622

13. Petrucci, KTM, + 1,693

14. Rins, Suzuki, + 1,736

15. Marini, Ducati, + 1,888

16. Lecuona, KTM, + 1,894

17. Martin, Ducati, + 1,899

18. Oliveira, KTM, + 1,916

19. Viñales, Aprilia, + 2,139

20. Rossi, Yamaha, + 2,251

21. Binder, KTM, + 2,305

22. Dixon, Yamaha, + 3,140