Jorge Martin (Ducati/5.): «Kurven sind Kurven!»

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin konnte auch im MotoGP-Qualifying von Aragon als Rookie überzeugen und sicherte sich am Ende den guten fünften Startplatz.

Jorge Martin stellte die Pramac-Ducati im MotorLand Aragon auf Startplatz 5. Der Spanier war einer der starken Ducati-Asse, die dem intensiven Q2 von Aragon ihren Stempel aufdrücken konnten. Die erste Startreihe verpasste «Martinator» am Ende nur um eineinhalb Hundertstel.

Der Spanier zeigte sich nach seinem Q2 durchaus zufrieden, wenn auch die Vorgeschichte für ihn nicht ideal war. «Auf dieser Piste hier in Aragón ist es nicht einfach mit einem MotoGP-Bike. Am Freitag am Vormittag hatte ich damit meine Probleme», gestand Martin. «Sobald ich dann aber mit dem Medium-Vorderreifen auf der Piste war, lief es sehr gut.»

«Kurven sind Kurven und ich bin schnell. Ich habe mir aber ein wenig mehr vom Qualifying erwartet. Im zweiten Stint dachte ich, dass ich noch mehr im Köcher hätte. Ich habe aber leider den Vorderreifen mehrfach aus der Kontrolle verloren. Es war knifflig!»

«Der Start aus der zweiten Reihe ist aber in Ordnung und auch wichtig. Die ersten Kurven sind hier im Rennen schwierig zu nehmen. Normal gibt es Stürze. Ich hoffe, dass mir ein guter Start gelingt und ich dann auch Druck machen kann. Ich bin nur knapp hinter den Werksfahrern. Aber im Rennen wird das Finish wichtig sein, es ist alles sehr eng beisammen.»

MotoGP, Aragón, Q2-Ergebnis (11. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:46,322 min

2. Miller, Ducati, 1:46,688 min, + 0,366 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:46,719, + 0,397

4. Marc Márquez, Honda, 1:46,736, + 0,414

5. Martin, Ducati, 1:46,878, + 0,556

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:46,883, + 0,561

7. Mir, Suzuki, 1:47,162, + 0,840

8. Pol Espargaró, Honda, 1:47,194, + 0,872

9. Bastianini, Ducati, 1:47,278, + 0,956

10. Zarco, Ducati, 1:47,288, + 0,966

11. Nakagami, Honda, 1:47,366, + 1,044

12. Binder, KTM, 1:47,932, + 1,610



Die weitere Startaufstellung:

13. Lecuona, KTM, 1:47,508

14. Alex Márquez, Honda, 1:47,542

15. Crutchlow, Yamaha, 1:47,613

16. Petrucci, KTM, 1:47,708

17. Marini, Ducati, 1:47,741

18. Oliveira, KTM, 1:47,750

19. Viñales, Aprilia, 1:47,764

20. Rins, Suzuki, 1:47,790

21. Rossi, Yamaha, 1:47,863

22. Dixon, Yamaha, 1:48,146