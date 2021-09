Johann Zarco (10.): «Habe keinen guten Job gemacht»

Ein Fahrfehler hat Johann Zarco eine bessere Ausgangslage für das MotoGP-Rennen im MotorLand Aragón gekostet. Für den Franzosen geht es von P10 los. Das Ergebnis findet er enttäuschend.

Am meisten ärgerte sich Johann Zarco am Samstagnachmittag über sich selbst. Wegen eines Fehlers verpasste der Pilot von Pramac-Racing den Sprung auf einen der Top-Startplätze. Stattdessen geht es für Zarco von der zehnten Position los. Er ist der schlechteste Ducati-Pilot, der es in Q2 geschafft hat.

«Das ist ein bisschen enttäuschend», sagte der Franzose. «Diese Situation hatte ich auch schon in Silverstone. Ich wollte keinen anderen Fahrer in meinem Windschatten ziehen, habe aber selbst auch keinen Windschatten bekommen und habe mich dann auch noch mit den frischen Reifen verbremst. Das ist ärgerlich. Aber man muss einfach weiter lächeln, denn weinen bringt auch nichts.»

Positive Erkenntnisse sammelte Zarco im vierten Freien Training und im ersten Teil der Qualifikation, in dem er das Ticket für Q2 lösen konnte. «Das Gefühl ist zurück und deswegen bin ich auch glücklich. Wenn wir das gute Gefühl weiter steigern können, dann bin ich auf für das Rennen optimistisch.»

Mit Blick auf die Zeiten der Konkurrenten, sagt Zarco: «Ich denke, ich hätte vielleicht vier Ränge weiter vorn stehen können.» Der 31-Jährige ging beim entscheidenden Run gemeinsam mit Fabio Quartararo, Jorge Martin und Marc Márquez auf die Strecke. Er schildert seine Eindrücke: «Jorge hat direkt abgebremst, um keinem anderen Fahrer Windschatten zu spenden. Fabio war zu weit weg und Marc wollte mein Hinterrad. Das wollte ich aber nicht zulassen. Es war eine besondere Aufgabe und am Ende muss man einfach sagen, dass ich keinen guten Job gemacht habe. Fehler passieren, aber in so wichtigen Momenten sollten sie nicht passieren.»

Zarco weiß aber auch: «Wichtiger als der Samstag ist das Rennen.» Um 14 Uhr geht es am Sonntag in Aragón los.

MotoGP, Aragón, Q2-Ergebnis (11. September):

1. Bagnaia, Ducati, 1:46,322 min

2. Miller, Ducati, 1:46,688 min, + 0,366 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:46,719, + 0,397

4. Marc Márquez, Honda, 1:46,736, + 0,414

5. Martin, Ducati, 1:46,878, + 0,556

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:46,883, + 0,561

7. Mir, Suzuki, 1:47,162, + 0,840

8. Pol Espargaró, Honda, 1:47,194, + 0,872

9. Bastianini, Ducati, 1:47,278, + 0,956

10. Zarco, Ducati, 1:47,288, + 0,966

11. Nakagami, Honda, 1:47,366, + 1,044

12. Binder, KTM, 1:47,932, + 1,610



Die weitere Startaufstellung:

13. Lecuona, KTM, 1:47,508

14. Alex Márquez, Honda, 1:47,542

15. Crutchlow, Yamaha, 1:47,613

16. Petrucci, KTM, 1:47,708

17. Marini, Ducati, 1:47,741

18. Oliveira, KTM, 1:47,750

19. Viñales, Aprilia, 1:47,764

20. Rins, Suzuki, 1:47,790

21. Rossi, Yamaha, 1:47,863

22. Dixon, Yamaha, 1:48,146