Sieger Pecco Bagnaia: «Ein Traum ist wahr geworden»

Der grandiose Pecco Bagnaia wurde in Aragón nach seinem ersten MotoGP-Triumph von den Emotionen überwältigt.

Großes Aufatmen bei Ducati, denn endlich ist es beim GP von Aragonien gelungen, den Punktevorsprung von MotoGP-WM-Leader Fabio zu reduzieren. Der Franzose kam über Rang 8 nicht hinaus, hielt aber den Schaden in Grenzen.

«Mamma Mia, mein Herzschlag ist viel zu hoch», seufzte ein begeisterter Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti nach dem dritten Saisonsieg von Ducati. Die ersten zwei hat Jack Miller errungen, den dritten in Spielberg Jorge Martin.

Sieben Mal schob sich Marc Márquez an Bagnaia vorbei, aber der Italiener konterte bei seinem 41. MotoGP-Rennen jeweils meisterhaft – und er sorgte für den zweiten Ducati-Sieg nach 2010 mit Casey Stoner. Fünf Podestplätze hat Pecco in seiner MotoGP-Karriere schon erzielt, aber mehrmals ist der Moto2.Weltmeister von 2018 haarscharf am ersten Sieg gescheitert. Und jetzt ist er klar der einzige verbliebende Titelanwärter von Ducati für die Weltmeisterschaft 2021.

«Ich kann gar nicht beschreiben, welche Emotionen mich jetzt übermannen» seufzte Bagnaia im Parc Fermé. «Ich bin sooo glücklich. Wir immens viel gearbeitet, um diesen Erfolg zu erreichen. Immer wieder, wenn wir nahe am ersten Sieg waren, ist etwas dazwischen gekommen… Das ist heute ein großer Befreiungsschlag, jetzt ist der Bann endlich gebrochen. Ich muss mich beim ganze Team bedanken, bei meiner Familie, bei meinem fantastischen Freundin, die mich täglich unterstützt. Es fällt mir schwer, jetzt die passenden Worte zu finden.»

«Aber ich habe nach dem Qualifying gewusst, es wird nicht einfach, auf dieser Strecke 23 Runden vor Marc zu bleiben», schilderte Bagnaia, der als erster Italiener in diesem Jahr ein MotoGP-Rennen gewonnen hat. Fahrer aus fünf anderen Nationen war vor im erfolgreich. Klar, Marc ist körperlich nicht 100 Prozent in Ordnung. Aber er wollte unbedingt gewinnen, er war ehr angriffslustig und sehr konkurrenzfähig. Doch ich habe mein Bestes gegeben, um heute zu gewinnen. Jetzt ist ein Traum wahr geworden.»