Alberto Puig: Marc Márquez' DNA ist unverändert

Honda-Team Manager Alberto Puig sieht Marc Márquez nach dessen zweiten Rang auf einem guten Weg. Als Negativpunkte nennt er nach dem GP in Aragón das frühe Aus von Alex Márquez und das Endergebnis von Pol Espargaró.

Um Haaresbreite hat Marc Márquez seinen zweiten Saisonsieg verpasst. Dennoch war Team Manager Alberto Puig mit dem Auftritt des achtfachen Weltmeisters im MotorLand zufrieden: «Er ist ein fantastisches Rennen gefahren. Bis zum letzten Moment hat Marc alles gegeben. Wir wussten, dass er in Aragón schnell ist, aber Francesco Bagnaia war ebenfalls stark. Für uns ist dieser zweite Platz ein großartiges Ergebnis.»

Márquez ist immer noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Umso stärker ist die Leistung des Spaniers einzustufen, denn in einem nervenaufreibenden Finale gab er nie auf. Bagnaia hatte aber das bessere Gesamtpaket mit der Ducati. «Marc hat eine gute Leistung gezeigt und wir freuen uns sehr über diesen zweiten Podestplatz in diesem Jahr», sagte Puig. «Obwohl er nicht zu 100 Prozent fit ist, hat er eine sehr gute Leistung gezeigt. Er profitiert von seinem Geist und seiner Entschlossenheit, die ihn dorthin gebracht haben, wo er jetzt ist.»

Für Puig steht fest: «Marcs DNA hat sich nicht verändert. Es war fast unmöglich und trotzdem hat er es immer wieder versucht. Für Honda ist es sehr wichtig, einen Fahrer wie ihn zu haben.»

Beim Werksteam gab es mit Pol Espargaró aber auch noch einen anderen Fahrer, der in Márquez' Schatten stand. «Für ihn war es nicht einfach», bestätigte Puig. «Ihm fehlten einige wichtige Dinge am Motorrad. So kam sein Fahrstil nicht zur Geltung und er konnte nicht die Leistung bringen, die er in Silverstone gezeigt hat. Er konnte das Motorrad nicht so stoppen, wie er es wollte. Wir müssen weiter versuchen, mit ihm zusammenzuarbeiten, um diese Probleme zu lösen. Es fehlt noch etwas in der Kombination aus ihm und dem Motorrad.» Ein weiterer Negativpunkt aus Honda-Sicht war das frühe Aus von Alex Márquez, der stürzte.

Gleichzeitig geht Puigs Blick in Richtung Misano. Dort steht neben dem GP-Wochenende im Anschluss auch noch ein Test an. «Ich denke, dass alle Rennen wichtig sind, aber es ist wahr, dass wir nächste Woche auch Stefan Bradl als Wildcard-Piloten im Einsatz haben. Der Test ist in vielerlei Hinsicht noch wichtiger für uns als das Rennen. Wir haben versucht, unsere Maschine zu verbessern, unsere Ingenieure werden diesen Test nutzen, um interessante Daten zu sammeln und das Motorrad für die Zukunft zu verbessern.»

Ergebnisse MotoGP Aragón/E, 12. September

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 41:44,422 min

2. Marc Márquez, Honda, +0,673 sec

3. Joan Mir, Suzuki, +3,911

4. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,269

5. Jack Miller, Ducati, +11,928

6. Enea Bastianini, Ducati, +13,757

7. Brad Binder, KTM, +14,064

8. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,575

9. Jorge Martin, Ducati, +16,615

10. Takaaki Nakagami, Honda, +16,904

11. Iker Lecuona, KTM, +17,124

12. Alex Rins, Suzuki, +17,710

13. Pol Espargaró, Honda, +19,680

14. Miguel Oliveira, KTM, +22,703

15. Danilo Petrucci, KTM, +25,723

16. Cal Crutchlow, Yamaha, +26,413

17. Johann Zarco, Ducati, +26,620

18. Maverick Vinales, Aprilia, +27,128

19. Valentino Rossi, Yamaha, +32,517

20. Luca Marini, Ducati, +39,073

– Jake Dixon, Yamaha, 22 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 1. Runde nicht beendet

Stand Fahrer-WM nach 13 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 214 Punkte. 2. Bagnaia 161. 3. Mir 157. 4. Zarco 137. 5. Miller 129. 6. Binder 117. 7. Aleix Espargaró 96. 8. Viñales 95. 9. Oliveira 87. 10. Marc Márquez 79. 11. Martin 71. 12. Rins 68. 13. Nakagami 64. 14. Pol Espargaró 55. 15. Alex Márquez 49. 16. Bastianini 45. 17. Morbidelli 40. 18. Lecuona 38. 19. Petrucci 37. 20. Marini 28. 21. Rossi 28. 22. Bradl 11. 23. Pedrosa 6. 24. Savadori 4. 25. Pirro 3. 26. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 250 Punkte 2. Yamaha 242. 3. Suzuki 174. 4. KTM 171. 5. Honda 135. 6. Aprilia 97.

Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 309 Punkte. 2. Ducati Lenovo 290. 3. Suzuki Ecstar 225. 4. Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory Racing 204. 6. Repsol Honda 141. 7. LCR Honda 113. 8. Aprilia Racing Team Gresini 100. 9. Tech3 KTM Factory Racing 75. 10. Esponsorama Racing Ducati 73. 11. Petronas Yamaha SRT 68.